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    ROUNDUP/Absatzzahlen sinken

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    Deutsche Autoindustrie im Rückwärtsgang

    Für Sie zusammengefasst
    • VW-Konzern liefert April bis Juni 2,08 Mio Fahrzeuge
    • Verkäufe in China brachen auf 424.300 Fahrzeuge ein
    • E-Autos in Europa plus knapp 6 Prozent auf 200.000
    ROUNDUP/Absatzzahlen sinken - Deutsche Autoindustrie im Rückwärtsgang
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Der angeschlagene VW -Konzern und weitere deutsche Autobauer haben vor allem wegen schwacher Verkaufszahlen in China im abgelaufenen Quartal teils deutlich weniger Fahrzeuge verkauft. Wie die Wolfsburger mitteilten, ging die Zahl der Auslieferungen in den Monaten April bis Juni auf nur noch 2,08 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken zurück. Das entsprach einem Minus um fast 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

    Bei der Kernmarke Volkswagen gingen die Auslieferungen demnach sogar um 14 Prozent zurück auf 1,02 Millionen Fahrzeuge. Auch bei der VW-Tochter Audi setzt sich der Abwärtstrend fort: Dort stand diesmal ein Minus von 8,2 Prozent auf 367.139 Fahrzeuge zu Buche. Vor allem in China und den USA läuft es schlecht.

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    Porsche hatte bereits einen Rückgang um 16 Prozent bei den Auslieferungen im ersten Halbjahr gemeldet. Im zweiten Quartal lag das Minus sogar bei 18 Prozent auf noch 61.300 Sport- und Geländewagen. Die weitere VW-Tochter Skoda meldete dagegen fast 5 Prozent Plus auf knapp 284.000 Autos.

    Schwaches China-Geschäft - und höhere Nachfrage nach E-Autos

    In China, wo die deutschen Autobauer insgesamt mit einem schrumpfenden Markt und lokaler Konkurrenz zu kämpfen haben, brachen die Verkäufe von VW um mehr als ein Drittel auf nur noch 424.300 Fahrzeuge ein. Die dortige Situation bleibe herausfordernd, sagte Audi-Vertriebsvorstand Marco Schubert, der das Ressort auch im Gesamtkonzern betreut.

    Besser lief es dagegen für VW in Nordamerika, wo Europas Autobauer unter den neuen Zöllen von US-Präsident Donald Trump leiden: 242.000 Autos wurden dort ausgeliefert, fast 8 Prozent mehr als vor einem Jahr. Das Minus im ersten Quartal konnte damit aber noch nicht ausgeglichen werden.

    Zulegen konnte der Konzern in Europa: In Westeuropa wurden gut 900.000 Fahrzeuge ausgeliefert, knapp 2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Bei den E-Autos lag das Plus europaweit sogar bei knapp 6 Prozent auf gut 200.000 Fahrzeuge. Der Auftragsbestand vollelektrischer Fahrzeuge in Europa habe sich gegenüber Ende vergangenen Jahres insgesamt um mehr als 50 Prozent erhöht, sagte Schubert. Fast ein Drittel des Auftragsbestandes in Europa entfalle inzwischen auf reine Batterieautos.

    Auch andere Autobauer mit sinkendem Absatz

    Abstürzende Verkäufe in China drückten auch die Absatzzahlen von BMW : In den vergangenen drei Monaten lieferte der Münchner Konzern 590.962 Autos aus, wie das Unternehmen mitteilte. Das waren 4,9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Vor einem Jahr hatte BMW für das zweite Quartal noch einen minimal steigenden Absatz vermeldet.

    Bei den Konzernmarken zeigte sich vor allem Mini stark. Hier gab es ein Plus von 17 Prozent auf 81.035 Autos. Die Kernmarke schwächelte dagegen mit meinem Minus von 7,7 Prozent auf 508.675 Autos.

    Auch bei einem der großen deutschen Konkurrenten von BMW zeigen die Zahlen nach unten: Mercedes hatte bereits am Mittwoch für das zweite Quartal einen Rückgang um 6 Prozent auf 511.900 Autos gemeldet.

    Autostandort Deutschland in der Krise?

    Angesichts der schwierigen Marktlage deutscher Autobauer und der hiesigen hohen Kosten sorgt sich der Verband der Automobilindustrie (VDA) um die Wettbewerbsfähigkeit des Autostandortes Deutschland. "Unsere Kostenstruktur hier ist im Vergleich zu anderen Produktionsstandorten schon in Europa oftmals viel zu teuer. Und deshalb braucht es konsequente Reformen", sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller im ZDF-"Morgenmagazin".

    Beim "Kostenrucksack", den man in Deutschland habe, gehe kein Weg an Reformen vorbei - das wisse die Politik auch schon lange, sagte Müller. Man müsse die Frage stellen, ob alles getan worden sei, um etwa mit Blick auf Energie- und Bürokratiekosten, Steuern, Abgaben und Umlagen wettbewerbsfähig zu sein./trs/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 58,48 auf Tradegate (10. Juli 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -4,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,58 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +27,88 %/+86,13 % bedeutet.





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