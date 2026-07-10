Plusvisionen-Analyse
BHB Brauholding Bayern-Mitte - notiert deutlich unter Buchwert
GBC Research für die BHB Brauholding Bayern-Mitte Kurschancen.
Die BHB Brauholding Bayern-Mitte hat mit den branchenüblichen Prolemen von Brauereien und Getränkeherstellern zu kämpfen. Dennoch hat die Brauerei ordentliche Zahlen für das Jahr 2025 vorgelegt und das operative Ergebnis unter anderem durch Kostensenkungen gesteigert. GBC Research sieht Kurschancen. Weiterlesen
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte