BHB Brauholding Bayern-Mitte - notiert deutlich unter Buchwert

Die BHB Brauholding Bayern-Mitte hat mit den branchenüblichen Prolemen von Brauereien und Getränkeherstellern zu kämpfen. Dennoch hat die Brauerei ordentliche Zahlen für das Jahr 2025 vorgelegt und das operative Ergebnis unter anderem durch Kostensenkungen gesteigert. GBC Research sieht Kurschancen. Weiterlesen