Shopify Aktie steigt auf 110,00€ - 10.07.2026

Die Shopify Aktie kann am heutigen Handelstag um +2,04 % auf 110,00€ zulegen. Das sind +2,20 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,38 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Shopify Aktie. Nach einem Plus von +3,38 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 110,00€, mit einem Plus von +2,04 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Shopify ist ein führender Anbieter im E-Commerce, der Unternehmen eine umfassende Plattform für den Online-Verkauf bietet. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und umfangreichen Integrationen hebt es sich von Konkurrenten wie WooCommerce und BigCommerce ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Shopify Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +11,12 %.

Allein seit letzter Woche ist die Shopify Aktie damit um +6,16 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,44 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Shopify eine negative Entwicklung von -21,34 % erlebt.

Shopify Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,16 % 1 Monat +17,44 % 3 Monate +11,12 % 1 Jahr +11,82 %

Informationen zur Shopify Aktie

Stand: 10.07.2026, 14:27 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Shopify Aktien. Damit ist das Unternehmen 134,24 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,75 %. Salesforce notiert im Plus, mit +1,08 %.

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Ob die Shopify Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Shopify Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.