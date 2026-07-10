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Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) Aktie weiter aufwärts - +13,34 % - 10.07.2026
Am 10.07.2026 ist die Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) Aktie, bisher, um +13,34 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) Aktie.
Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.07.2026
Die Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) Aktie konnte bisher um +13,34 % auf 62,45€ zulegen. Das sind +7,35 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,69 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 62,45€, mit einem Plus von +13,34 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Der heutige Anstieg bei Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -24,03 % nicht vollständig ausgleichen.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +12,85 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,74 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) -18,44 % verloren.
Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+12,85 %
|1 Monat
|-18,74 %
|3 Monate
|-24,03 %
|1 Jahr
|-67,66 %
Informationen zur Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) Aktie
Es gibt 230 Mio. Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,35 Mrd. € wert.
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Ob die Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Circle Internet Group Incorporation. Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.