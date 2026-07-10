Edison issues report on Patria PPET abrdn Private Equity Opportunities Trust
Edison’s latest review of Patria Private Equity Trust highlights resilient long-term returns, despite market turbulence, sector headwinds and geopolitical shocks.
Foto: adobe.stock.com
- Edison published a report on Patria Private Equity Trust (PPET) on 10 July 2026.
- PPET reported a 3.1% NAV total return for H1 2026 (ending March 2026), after a 10.6% NAV total return in FY25.
- The Middle East conflict pushed energy prices higher, reignited inflationary pressures, increased market volatility and slowed private equity exit activity.
- A February 2026 sell-off in listed software stocks weighed on PPET’s software portfolio valuations despite robust underlying earnings.
- PPET’s share price total return of 5.5% outpaced its NAV return (3.1%), helped by a narrowing discount to NAV from 34.4% to 33.1% and continued accretive buybacks.
- Over the long term, PPET has delivered a 10-year NAV total return of 13.4% per year.
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