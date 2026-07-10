RBC stuft PFIZER INC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 25 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Seine Umsatzschätzung entspreche dem Konsens, schrieb Trung Huynh am Freitag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Den Gewinn je Aktie des Pharmakonzerns erwartet der Experte hingegen 3 Prozent unter der durchschnittlichen Analystenprognose./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 01:06 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 05:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 21,32EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 14:42 Uhr) gehandelt.





Schreibe Deinen Kommentar