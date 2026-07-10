Analysten begeistert: Stahl-Riese Salzgitter übernimmt HKM

Bis Ende 2028 soll die Belegschaft von HKM, Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, von derzeit rund 3.000 auf rund 1.000 Beschäftigte reduziert werden. Gleichzeitig plant das Unternehmen, die Rohstahlproduktion auf zwei Millionen Tonnen pro Jahr zu senken.

Das teilte die Salzgitter AG bereits am Donnerstag mit. Im Zuge einer umfassenden Restrukturierung sollen rund 2.000 Stellen abgebaut werden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Ohne diese schmerzhaften Stellenstreichungen hätte die Salzgitter AG die Übernahme nicht aus eigener Kraft abschließen können", erklärt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Zudem endet der Liefervertrag zwischen HKM und thyssenkrupp Steel bereits Ende 2028 und damit vier Jahre früher als ursprünglich vorgesehen. Bislang war ein Vertragsende im Jahr 2032 geplant.

Darüber hinaus beabsichtigt Salzgitter, am HKM-Standort Duisburg in einen Elektrolichtbogenofen zu investieren. Damit sollen die CO₂-Emissionen der Stahlproduktion langfristig um rund 90 Prozent gesenkt werden.

"Mit einem konsequenten Fokus auf die grüne Transformation wollen wir den Weg in eine nachhaltige Zukunft ebnen", sagt Salzgitter-Vorstandschef Gunnar Groebler.

Auch die Analysten von JPMorgan sehen den europäischen Stahlmarkt im Aufwind. Stratege Dominic O'Kane hat seine Einstufung für die Aktie von Salzgitter von "Underweight" auf "Overweight" gedreht und das Kursziel von 31,40 auf 65,00 Euro angehoben. Seiner Ansicht nach, würde die Protektionsmaßnahmen der Politik Wirkung zeigen, was sich positiv auf die Gewinne der Stahlkonzerne auswirken werde.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,72 % und einem Kurs von 52,25EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 15:02 Uhr) gehandelt.

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