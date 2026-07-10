DZ BANK stuft Südzucker auf 'Halten'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Südzucker von 12,00 auf 12,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Zahlen des ersten Geschäftsquartals seien nahezu erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Axel Herlinghaus am Freitag./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,80 % und einem Kurs von 10,90EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 14:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Axel Herlinghaus
Analysiertes Unternehmen: Südzucker
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Axel Herlinghaus
Analysiertes Unternehmen: Südzucker
Aktieneinstufung neu: neutral
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