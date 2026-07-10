DZ BANK stuft Südzucker auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Südzucker von 12,00 auf 12,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Zahlen des ersten Geschäftsquartals seien nahezu erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Axel Herlinghaus am Freitag./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:42 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:47 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,80 % und einem Kurs von 10,90EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 14:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Axel Herlinghaus

Analysiertes Unternehmen: Südzucker

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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