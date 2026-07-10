DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Jost Werke auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jost Werke mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Buy" belassen. Der Lkw-Zulieferer dürfte von soliden Endmärkten profitiert haben und im Agrargeschäft von der Erholung in Nordamerika, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Das Umsatzwachstum dürfte aber wegen höherer Kosten nicht gänzlich unter dem Strich ankommen./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 53,70EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 14:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nicolai Kempf

Analysiertes Unternehmen: Jost Werke

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 76

Kursziel alt: 76

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

