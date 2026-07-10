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    Was sind Keramikkondensatoren?

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    Kleiner als ein Sandkorn, größer als der nächste KI-Trade

    Nach Speicherchips rückt die nächste Engpasskomponente in den Fokus der KI-Lieferkette: Winzige Keramikkondensatoren treiben Lieferzeiten auf ein halbes Jahr – und Aktien aus Japan, Korea und Taiwan in die Höhe.

    Für Sie zusammengefasst
    Was sind Keramikkondensatoren? - Kleiner als ein Sandkorn, größer als der nächste KI-Trade
    Foto: Morio Taga - Jiji Press Photo

    Nach Prozessoren und Speicherchips rückt die nächste Engpasskomponente in den Fokus von Investoren: sogenannte MLCC, keramische Vielschichtkondensatoren. Die winzigen Bauteile, die kleinsten etwa so groß wie ein Sandkorn, stecken in praktisch jedem modernen elektronischen Gerät. In KI-Servern übernehmen sie eine kritische Aufgabe: Sie glätten Spannungsspitzen, filtern elektrisches Rauschen und verhindern, dass Chips beim Hochfahren massiver Rechenoperationen instabil werden.

    Genau das macht sie zum nächsten Ziel der sogenannten Engpass-Strategie, die Investoren bereits bei Speicherchips erfolgreich gespielt haben. Goldman Sachs stufte MLCCs zuletzt als drittgrößten Kostenfaktor beim Bau von KI-Serverracks ein, nach GPUs und Arbeitsspeicher. Bis 2030 könnte der relevante MLCC-Markt für KI-Server auf mehr als das Vierfache des heutigen Volumens anwachsen, schätzen die Analysten. Ein einzelnes modernes KI-Serverrack benötigt teils Hunderttausende dieser Bauteile.

    Die Folgen sind spürbar: Lieferzeiten für hochwertige MLCCs überschreiten laut Marktbeobachtern inzwischen 20 bis 24 Wochen. Weil KI-Anwendungen enorme Produktionskapazitäten binden, trifft der Engpass auch die Automobilindustrie. Die Preise zogen in der Spitze um bis zu 25 Prozent an.

    Der globale MLCC-Markt ist fest in asiatischer Hand:

    Weltmarktführer ist der japanische Konzern Murata Manufacturing mit einem Marktanteil von mehr als 35 Prozent. Das Unternehmen gilt als Technologiepionier bei der Miniaturisierung der Bauteile.

    Auf Rang zwei folgt Samsung Electro-Mechanics aus Südkorea, das sich auf Hochleistungskomponenten für Smartphones und KI-Infrastruktur spezialisiert hat.

    Das taiwanische Unternehmen Yageo belegt Platz drei und hat sich durch Übernahmen – darunter die Traditionsmarken Kemet und Pulse – im Hochpreissegment deutlich breiter aufgestellt.

    Ebenfalls aus Japan kommen Taiyo Yuden, bekannt für besonders kleine Bauformen und Hochkapazitätskeramiken, sowie TDK, das sich als führender Zulieferer für die Automobilelektronik einen Namen gemacht hat.

    Die Aktienkurse dieser Unternehmen haben das wachsende Interesse bereits gespürt: Mehrere Titel verdreifachten sich von den Tiefstständen Ende März, bevor eine Korrekturwelle einsetzte.

    Yageo, Samsung Electro-Mechanics und TDK verloren seitdem teils mehr als 20 Prozent von ihren Jahreshochs. Goldman Sachs nutzte die Schwäche Anfang Juli für Heraufstufungen und verwies auf steigende Stückzahlen pro Server, anziehende Preise und engere Lieferketten als Treiber für höhere Gewinnschätzungen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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