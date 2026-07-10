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    Besonders beachtet!

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    Meta Platforms (A) Aktie klettert deutlich - 10.07.2026

    Am 10.07.2026 ist die Meta Platforms (A) Aktie, bisher, um +4,76 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Meta Platforms (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Meta Platforms (A) Aktie klettert deutlich - 10.07.2026
    Foto: Meta Platforms

    Meta Platforms betreibt soziale Netzwerke (Facebook, Instagram, WhatsApp) und Werbeplattformen, ergänzt durch Reels, Messenger, Marketplace und VR/AR (Reality Labs, Quest). Kernzweck: digitale Kommunikation, Werbung, Aufbau des Metaverse. Starke Marktstellung im Online-Advertising, hohe Reichweite. Hauptkonkurrenten: Alphabet/Google, TikTok, Snap, X. Moats: Netzwerkeffekte, Datenbasis, Werbetechnologie, Ökosystembreite.

    Meta Platforms (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.07.2026

    Die Meta Platforms (A) Aktie konnte bisher um +4,76 % auf 574,75 zulegen. Das sind +26,10  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,87 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Meta Platforms (A) Aktie. Nach einem Plus von +3,87 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 574,75, mit einem Plus von +4,76 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +3,14 % bei Meta Platforms (A).

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +12,81 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,77 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Meta Platforms (A) um -1,26 % verloren.

    Während Meta Platforms (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,42 %.

    Meta Platforms (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,81 %
    1 Monat +13,77 %
    3 Monate +3,14 %
    1 Jahr -10,72 %
    Stand: 10.07.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Meta Platforms (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,26 Bil.EUR € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Meta Platforms (A)

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,37 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,89 %. Snap Inc notiert im Plus, mit +0,85 %.

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    Ob die Meta Platforms (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Meta Platforms (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Meta Platforms (A)

    +3,98 %
    +12,21 %
    +13,67 %
    +2,78 %
    -10,70 %
    +111,65 %
    +88,41 %
    +423,66 %
    +1.807,26 %
    ISIN:US30303M1027WKN:A1JWVX
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