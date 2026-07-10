SAP Aktie steigt - 10.07.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die SAP Aktie. Mit einer Performance von +1,08 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,12 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SAP Aktie. Nach einem Plus von +0,12 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 139,82€, mit einem Plus von +1,08 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die SAP Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -2,03 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um -3,12 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,77 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -34,12 % verloren.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,12 % 1 Monat -10,77 % 3 Monate -2,03 % 1 Jahr -48,09 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

Stand: 10.07.2026, 15:05 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Kursentwicklung und Bewertung der SAP-Aktie sowie den Einfluss von KI auf SAP-Produkte. Die Diskussionen drehen sich um Spekulationen und Herdentrieb, aber auch um Chancen durch KI-Integration (Produktivität, Tests, Zusatzmodule) und die Einschätzung, dass der SAP‑Kern nicht durch KI ersetzt wird, sondern von KI unterstützt wird. Kurzfristig wird ein Kursziel um 140 genannt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 171,67 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,46 %. Microsoft notiert im Plus, mit +1,01 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,89 %. ServiceNow legt um +1,97 % zu Workday (A) notiert im Plus, mit +1,19 %.

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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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