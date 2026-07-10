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    Besonders beachtet!

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    SAP Aktie steigt - 10.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die SAP Aktie bisher um +1,08 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.

    Besonders beachtet! - SAP Aktie steigt - 10.07.2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

    SAP aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 10.07.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die SAP Aktie. Mit einer Performance von +1,08 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,12 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SAP Aktie. Nach einem Plus von +0,12 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 139,82, mit einem Plus von +1,08 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die SAP Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -2,03 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um -3,12 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,77 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -34,12 % verloren.

    SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,12 %
    1 Monat -10,77 %
    3 Monate -2,03 %
    1 Jahr -48,09 %
    Stand: 10.07.2026, 15:05 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Kursentwicklung und Bewertung der SAP-Aktie sowie den Einfluss von KI auf SAP-Produkte. Die Diskussionen drehen sich um Spekulationen und Herdentrieb, aber auch um Chancen durch KI-Integration (Produktivität, Tests, Zusatzmodule) und die Einschätzung, dass der SAP‑Kern nicht durch KI ersetzt wird, sondern von KI unterstützt wird. Kurzfristig wird ein Kursziel um 140 genannt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.

    Zur SAP Diskussion

    Informationen zur SAP Aktie

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,46 %. Microsoft notiert im Plus, mit +1,01 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,89 %. ServiceNow legt um +1,97 % zu Workday (A) notiert im Plus, mit +1,19 %.

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    Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SAP

    +1,34 %
    -3,12 %
    -10,77 %
    -2,03 %
    -48,09 %
    +13,93 %
    +11,31 %
    +98,36 %
    +876.025,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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