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    KAP AG: Hauptversammlung beschließt alle Anträge mit deutlicher Mehrheit

    Auf ihrer 40. Hauptversammlung in Fulda stellt die KAP AG die Weichen für Zukunft und Effizienz – mit klarer Strategie, tiefgreifender Restrukturierung und bestätigter Prognose.

    KAP AG: Hauptversammlung beschließt alle Anträge mit deutlicher Mehrheit
    Foto: adobe.stock.com
    • Die 40. ordentliche Hauptversammlung der KAP AG in Fulda hat allen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat mit deutlicher Mehrheit zugestimmt; ca. 80% des Grundkapitals waren vertreten.
    • CEO/Ralph Rumberg betonte, dass die Refinanzierung abgeschlossen ist und das umfassende Restrukturierungsprogramm die Wettbewerbsfähigkeit und operative Rentabilität stärken soll; angestrebter EBITDA-Effekt von 15–18 Mio. EUR bis 2028.
    • Das Restrukturierungsprogramm umfasst alle drei Segmente; Vertriebsoffensive zur Stärkung der Marktposition, Übertragung bewährter Lösungen auf neue Abnehmer sowie Erschließung neuer Regionen und Produktfelder; am US-Standort Jasper wurde externes Vertriebsexperten-Netzwerk eingesetzt.
    • Kapazitätsanpassungen und Standortmaßnahmen: Leisnig-Werk wird Ende 2025 geschlossen; Hessisch Lichtenau soll 2027 geschlossen werden; Aufträge werden von Indien, China und Tschechien übernommen; China-Produktion überarbeitet und Serienhochlauf gestartet.
    • Werkseffizienz und Holdingstruktur: Kosten senken, Durchlaufzeiten verkürzen, Ausschussquoten senken; doppelstufige Holdingstruktur in surface technologies und engineered products wird aufgehoben; kaufmännische Funktionen in der KAP AG, operative Funktionen in den Werken gebündelt.
    • Prognose für 2026 bestätigt: Umsatz voraussichtlich 230–250 Mio. EUR; normalisiertes EBITDA 19–23 Mio. EUR; aufgrund geopolitischer Lage, gestiegener Energiekosten und negativer Währungseffekte eher am unteren Rand der Bandbreite.


    KAP

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    ISIN:DE0006208408WKN:620840
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