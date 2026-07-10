KAP AG: Hauptversammlung beschließt alle Anträge mit deutlicher Mehrheit
Auf ihrer 40. Hauptversammlung in Fulda stellt die KAP AG die Weichen für Zukunft und Effizienz – mit klarer Strategie, tiefgreifender Restrukturierung und bestätigter Prognose.
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- Die 40. ordentliche Hauptversammlung der KAP AG in Fulda hat allen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat mit deutlicher Mehrheit zugestimmt; ca. 80% des Grundkapitals waren vertreten.
- CEO/Ralph Rumberg betonte, dass die Refinanzierung abgeschlossen ist und das umfassende Restrukturierungsprogramm die Wettbewerbsfähigkeit und operative Rentabilität stärken soll; angestrebter EBITDA-Effekt von 15–18 Mio. EUR bis 2028.
- Das Restrukturierungsprogramm umfasst alle drei Segmente; Vertriebsoffensive zur Stärkung der Marktposition, Übertragung bewährter Lösungen auf neue Abnehmer sowie Erschließung neuer Regionen und Produktfelder; am US-Standort Jasper wurde externes Vertriebsexperten-Netzwerk eingesetzt.
- Kapazitätsanpassungen und Standortmaßnahmen: Leisnig-Werk wird Ende 2025 geschlossen; Hessisch Lichtenau soll 2027 geschlossen werden; Aufträge werden von Indien, China und Tschechien übernommen; China-Produktion überarbeitet und Serienhochlauf gestartet.
- Werkseffizienz und Holdingstruktur: Kosten senken, Durchlaufzeiten verkürzen, Ausschussquoten senken; doppelstufige Holdingstruktur in surface technologies und engineered products wird aufgehoben; kaufmännische Funktionen in der KAP AG, operative Funktionen in den Werken gebündelt.
- Prognose für 2026 bestätigt: Umsatz voraussichtlich 230–250 Mio. EUR; normalisiertes EBITDA 19–23 Mio. EUR; aufgrund geopolitischer Lage, gestiegener Energiekosten und negativer Währungseffekte eher am unteren Rand der Bandbreite.
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