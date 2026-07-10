Kreise/Konsequenz nach Stromausfall
Wegner tritt nicht wieder an
Für Sie zusammengefasst
- Kai Wegner verzichtet auf CDU-Spitzenkandidatur
- Er bleibt bis zur Wahl Regierender Bürgermeister
- Rückzug betrifft CDU-Kandidatur zur Abgeordnetenwahl
Foto: Siarhei - 356130783
BERLIN (dpa-AFX) - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner gibt nach dpa-Informationen seine Spitzenkandidatur für die CDU zur Abgeordnetenhauswahl im September auf. Er soll demnach bis zur Wahl jedoch Regierender Bürgermeister bleiben./uk/kr/DP/he
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen