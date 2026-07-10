ANALYSE-FLASH
Berenberg belässt Vincorion auf 'Buy' - Ziel 26 Euro
- Berenberg belässt Vincorion auf Buy mit 26 Euro Ziel
- Quartalszahlen bestätigen Fortsetzung des Wachstums
- Aktie nutzt wachsende deutsche Verteidigungsausgaben
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vincorion nach vorläufigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Die Wachstumsdynamik des starken ersten Quartals habe sich fortgesetzt, schrieb Lasse Stueben am Freitag. Die Aktien des Rüstungszulieferers von Energie- und Mechatroniklösungen biete eine attraktive Möglichkeit, von den steigenden deutschen Verteidigungsausgaben zu profitieren./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 10:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur VINCORION Aktie
Die VINCORION Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 18,15 auf Tradegate (10. Juli 2026, 15:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der VINCORION Aktie um +2,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,26 %.
Die Marktkapitalisierung von VINCORION bezifferte sich zuletzt auf 910,00 Mio..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von +26,37 %/+42,86 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 26 Euro
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Community Beiträge zu VINCORION - VNC001 - DE000VNC0014
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Also wenn die großen den Wert unter Ausgabekurs fallen lassen und nicht zugreifen, dann ist das mE schon ein Achtungszeichen
Ich habe heute bei 16,16 Euro meine zweite Tranche gekauft - klingt nach einem super Einstiegskurs, aber mein erster Kauf erfolgte zu 18,65, so dass ich nun mit einem Durchschnittskurs von 17,37 Euro am Erfolg teilhaben werde.
Die Zuteil von lächerlichen 10 Stück an die Privatanleger "10x17 = 170 Euro" war eine absolute Frechheit ...