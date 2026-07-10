Milliarden-Deal im Hintergrund: SoftBank greift nach diesem Handelsriesen

Nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen gegenüber Bloomberg könnten SoftBank und PayPay neue Aktien von Seven & i erwerben. Auch die Kreditkartensparte der Sumitomo Mitsui Financial Group erwägt demnach eine Beteiligung. Die Gespräche laufen, ein Abschluss ist jedoch noch nicht sicher. Die Unternehmen wollen den Angaben zufolge im Sommer eine Vereinbarung unterzeichnen.

SoftBank und seine Zahlungstochter PayPay prüfen einen milliardenschweren Einstieg bei Seven & i Holdings. Das Unternehmen betreibt die japanischen 7-Eleven-Filialen und zählt zu den wichtigsten Handelskonzernen des Landes.

Kampf um Kunden und digitale Zahlungen

Ein Einstieg würde mehrere strategische Ziele verbinden. SoftBank und PayPay könnten direkten Zugang zu Millionen Kunden von 7-Eleven erhalten. Seven & i wiederum würde einen finanzstarken Partner gewinnen, um sich gegen aktivistische Investoren oder mögliche Übernahmeversuche besser zu schützen.

Der japanische Zahlungsmarkt ist hart umkämpft. PayPay konkurriert mit digitalen Bezahldiensten und Bonusprogrammen von Unternehmen wie Rakuten und NTT Docomo. Seven & i betreibt bereits ein eigenes Zahlungs- und Treueprogramm. Eine Verbindung mit PayPay könnte den Konzern deutlich stärken.

Seven & i steht weiter unter Druck

Die Aktie von Seven & i bewegt sich derzeit etwa auf dem Niveau von 2024. Damals hatte der kanadische Convenience-Store-Betreiber Alimentation Couche-Tard einen Übernahmeversuch gestartet. Der Vorstoß scheiterte letztlich.

Der damalige Kaufversuch bewertete Seven & i mit rund 6,77 Billionen Yen (rund 36,6 Milliarden Euro). Seitdem arbeitet Konzernchef Stephen Dacus an einer Neuausrichtung des Unternehmens.

SoftBank setzt auf künstliche Intelligenz

Für SoftBank wäre die Beteiligung ein weiterer Schritt, um seine Rolle im Bereich künstliche Intelligenz auszubauen. Gründer Masayoshi Son treibt den Ausbau von KI-Diensten und Infrastruktur weltweit voran.

Das Unternehmen entwickelt unter anderem KI-Anwendungen, die Abläufe in Geschäften automatisieren könnten. Durch eine engere Verbindung mit 7-Eleven könnte SoftBank diese Technologien direkt in einem riesigen Filialnetz einsetzen.

PayPay, das zu SoftBank gehört, ist seit März an der Nasdaq gelistet. Ein Einstieg bei Seven & i würde die Verbindung zwischen digitaler Zahlung, Handel und KI weiter vertiefen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 35,70 € , was einem Rückgang von -99,43% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen Jetzt Report kostenlos herunterladen!