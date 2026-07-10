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    Angriff auf den Zahlungsmarkt

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    Milliarden-Deal im Hintergrund: SoftBank greift nach diesem Handelsriesen

    SoftBank und PayPay prüfen laut Insidern einen Milliarden-Einstieg bei Seven & i. Der Deal könnte Japans Handels- und Zahlungsmarkt neu ordnen.

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    Angriff auf den Zahlungsmarkt - Milliarden-Deal im Hintergrund: SoftBank greift nach diesem Handelsriesen
    Foto: Shuji Kajiyama - AP

    SoftBank und seine Zahlungstochter PayPay prüfen einen milliardenschweren Einstieg bei Seven & i Holdings. Das Unternehmen betreibt die japanischen 7-Eleven-Filialen und zählt zu den wichtigsten Handelskonzernen des Landes.

    Nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen gegenüber Bloomberg könnten SoftBank und PayPay neue Aktien von Seven & i erwerben. Auch die Kreditkartensparte der Sumitomo Mitsui Financial Group erwägt demnach eine Beteiligung. Die Gespräche laufen, ein Abschluss ist jedoch noch nicht sicher. Die Unternehmen wollen den Angaben zufolge im Sommer eine Vereinbarung unterzeichnen.

    Kampf um Kunden und digitale Zahlungen

    Ein Einstieg würde mehrere strategische Ziele verbinden. SoftBank und PayPay könnten direkten Zugang zu Millionen Kunden von 7-Eleven erhalten. Seven & i wiederum würde einen finanzstarken Partner gewinnen, um sich gegen aktivistische Investoren oder mögliche Übernahmeversuche besser zu schützen.

    Der japanische Zahlungsmarkt ist hart umkämpft. PayPay konkurriert mit digitalen Bezahldiensten und Bonusprogrammen von Unternehmen wie Rakuten und NTT Docomo. Seven & i betreibt bereits ein eigenes Zahlungs- und Treueprogramm. Eine Verbindung mit PayPay könnte den Konzern deutlich stärken.

    Seven & i steht weiter unter Druck

    Die Aktie von Seven & i bewegt sich derzeit etwa auf dem Niveau von 2024. Damals hatte der kanadische Convenience-Store-Betreiber Alimentation Couche-Tard einen Übernahmeversuch gestartet. Der Vorstoß scheiterte letztlich.

    Der damalige Kaufversuch bewertete Seven & i mit rund 6,77 Billionen Yen (rund 36,6 Milliarden Euro). Seitdem arbeitet Konzernchef Stephen Dacus an einer Neuausrichtung des Unternehmens.

    SoftBank setzt auf künstliche Intelligenz

    Für SoftBank wäre die Beteiligung ein weiterer Schritt, um seine Rolle im Bereich künstliche Intelligenz auszubauen. Gründer Masayoshi Son treibt den Ausbau von KI-Diensten und Infrastruktur weltweit voran.

    Das Unternehmen entwickelt unter anderem KI-Anwendungen, die Abläufe in Geschäften automatisieren könnten. Durch eine engere Verbindung mit 7-Eleven könnte SoftBank diese Technologien direkt in einem riesigen Filialnetz einsetzen.

    PayPay, das zu SoftBank gehört, ist seit März an der Nasdaq gelistet. Ein Einstieg bei Seven & i würde die Verbindung zwischen digitaler Zahlung, Handel und KI weiter vertiefen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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