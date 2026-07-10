Bundesrat billigt Gesundheits-Sparpaket
Für Sie zusammengefasst
- Bundesrat ließ das Gesundheits-Sparpaket passieren
- Anrufung des Vermittlungsausschusses fand keine Mehrheit
- Länderkammer stimmte nicht für den Vermittlungsausschuss
Foto: Siarhei - 356130783
BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesrat hat das Gesundheits-Sparpaket der Bundesregierung passieren lassen. Ein Antrag, den Vermittlungsausschuss anzurufen, fand in der Länderkammer keine Mehrheit./sk/DP/nas
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