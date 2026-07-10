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    ROUNDUP

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    Fenster bricht - Ryanair-Maschine nach Memmingen kehrt um

    Für Sie zusammengefasst
    • Flug kehrte nach Fensterverlust kurz nach Start zurück
    • Passagier teilweise aus Kabine gezogen und gesichert
    • Ersatzflug startete kurz darauf nach Memmingen
    ROUNDUP - Fenster bricht - Ryanair-Maschine nach Memmingen kehrt um
    Foto: Thomas Banneyer - dpa

    THESSALONIKI (dpa-AFX) - Eine Ryanair -Maschine auf dem Weg von Thessaloniki nach Süddeutschland ist nach einem Zwischenfall kurz nach dem Start zum Flughafen zurückgekehrt. Während des Fluges sei ein Knall zu hören gewesen, dann sei eine Fensterscheibe zerbrochen, sagte eine Passagierin der Deutschen Presse-Agentur. Mitreisende hätten den neben der beschädigten Scheibe sitzenden Passagier festgehalten.

    "Sein Kopf und seine Schultern ragten aus dem zerbrochenen Fenster heraus", sagte eine weitere Augenzeugin im griechischen Rundfunk ERT. Andere Passagiere hätten den Mann zurückziehen können. In der Kabine fielen Sauerstoffmasken herab, wie auf Fotos und Videos in sozialen Netzwerken zu sehen ist.

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    Der Pilot habe daraufhin den Flug nach Memmingen abgebrochen und sei zum Flughafen Thessaloniki zurückgekehrt, berichtete die Passagierin. Der Rückflug habe nach dem Zwischenfall noch etwa 20 Minuten gedauert.

    Der Passagier, der neben der beschädigten Scheibe gesessen haben soll, sei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus in Thessaloniki gebracht worden, berichtete der griechische Rundfunk. Den Informationen zufolge stammt der Mann aus Serbien. Ermittlungen seien aufgenommen worden, berichtete ERT.

    Ryanair bestätigt Vorfall

    Ryanair bestätigte auf dpa-Anfrage, dass sich während des Fluges nach Memmingen am Morgen kurz nach dem Start ein Passagierfenster gelöst habe. Die Maschine sei daraufhin nach Thessaloniki zurückgeflogen, die Passagiere seien dort ins Terminal zurückgekehrt. Ein Passagier habe vor Ort um medizinische Hilfe gebeten und diese auch erhalten.

    Um die Verspätung so gering wie möglich zu halten, sei ein Ersatzflugzeug organisiert worden. Dieses sei um 9.53 Uhr Ortszeit in Thessaloniki gestartet, um die Passagiere nach Memmingen zu bringen. Wie es zu dem Zwischenfall gekommen ist, ging aus den Angaben nicht hervor.

    Die Ersatzmaschine sei in Memmingen gelandet, teilte eine Flughafensprecherin auf dpa-Anfrage mit. "Für die betroffenen Passagiere standen vorsorglich Ansprechpartner bereit, diese Angebote wurden nach aktuellem Stand jedoch nicht in Anspruch genommen."

    Ryanair fliegt den Flughafen Memmingen aus diversen Teilen Europas sowie aus Jordanien und Marokko an. Nach und von Thessaloniki gibt es wöchentlich mehrere Direktverbindungen. Der Airport liegt rund 100 Kilometer westlich von München und knapp 120 Kilometer südöstlich von Stuttgart.

    Wie ein Experte den Zwischenfall erklärt

    "Eigentlich kommt so etwas sehr selten vor", sagte der emeritierte Professor für Luftfahrtelektronik, Harald Hanke, der Deutschen Presse-Agentur zu dem Zwischenfall. Der ehemalige Pilot erklärt das Phänomen mit dem großen Druckunterschied zwischen dem Kabineninnenbereich und dem Außenbereich des Flugzeugs. Die Passagierkabine werde im Flug auf einem für Menschen erträglichen Luftdruck gehalten, der in großer Höhe deutlich über dem der Umgebungsluft liegt. "Wenn in der Kabine nun plötzlich ein großes Loch entsteht, gleicht sich der Druck schlagartig aus", sagt Hanke.

    In der Folge werden Gegenstände oder auch nicht angeschnallte Passagiere durch die Öffnung angesaugt. "Je größer die Öffnung ist, desto schneller geschieht das." Mit dem Druckabfall verbunden ist das Herabfallen von Sauerstoffmasken in der Kabine, was den Zeugenaussagen zufolge auch geschehen ist./tt/DP/nas

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie

    Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 26,78 auf Tradegate (10. Juli 2026, 15:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um -3,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von Ryanair Holdings bezifferte sich zuletzt auf 27,95 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von +4,24 %/+22,86 % bedeutet.





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