DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AURUBIS AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aurubis mit einem Kursziel von 178 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Bastian Synagowitz rechnet für das dritte Geschäftsquartal mit einer weiteren Besserung, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht schrieb./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 170EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 15:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Bastian Synagowitz

Analysiertes Unternehmen: AURUBIS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 178

Kursziel alt: 178

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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