Rohöl
IEA warnt: Ölexporte werden einbrechen und damit der Verbrauch
Der weltweite Ölverbrauch wird voraussichtlich erstmals seit 2020 zurückgehen. Das teilt die Internationale Energieagentur (IEA) am Freitag mit.
- Globale Ölnachfrage 2026 erstmals rückläufig
- Schließung der Straße von Hormus stört Ölexporte
- IEA warnt dass Erholung vom Tankerverkehr abhängt
- Report: SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Laut dem jüngsten Ölmarktbericht rechnet die IEA damit, dass der globale Ölverbrauch im Jahr 2026 gegenüber dem Vorjahr um eine Million Barrel pro Tag sinken wird. Dies wäre der erste jährliche Rückgang seit dem Höhepunkt der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020.
Die Schließung der Straße von Hormus habe die Exporte über den Persischen Golf erheblich gestört, so die Behörde.
Ihre These: Da durch die Meerenge weniger Rohöl fließt, wird tatsächlich auch weniger Öl verbraucht.
Die Analysten fügten hinzu, dass inzwischen zwar eine Erholung eingesetzt habe, warnten jedoch, dass eine erneute Eskalation des Konflikts die Lage weiter verkomplizieren und die Aussichten zusätzlich eintrüben könnte.
"Während sich das Gleichgewicht auf dem globalen Ölmarkt gegen Ende des Jahres voraussichtlich wieder in Richtung eines Überschusses verschieben wird, hängt diese Prognose entscheidend von der Annahme ab, dass sich der Tankerverkehr durch die Straße von Hormus schrittweise erholt. Dadurch könnten die Produzenten ihre Förderstätten wieder in Betrieb nehmen und Raffinerien im Nahen Osten sowie in anderen Regionen ihre Produktlieferungen wieder aufnehmen", schreibt die IEA.
Die Ölpreise bewegen sich am Freitg kaum. Die Brent-Rohöl-Preis verharrt um rund 76 US-Dollar je Barrel, die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) bei rund 72 US-Dollar je Barrel.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion