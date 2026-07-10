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    Wegner

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    Nehme Abstand von Spitzenkandidatur

    Für Sie zusammengefasst
    • Wegner tritt als CDU-Spitzenkandidat zurück
    • Themen für Berlin fanden bei ihm kein Gehör
    • Kritik wegen falscher Angaben zum Stromausfall
    Wegner - Nehme Abstand von Spitzenkandidatur
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner zieht sich als CDU-Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl im September zurück. Er werde am Abend den Kreisvorsitzenden sagen, dass er von einer Spitzenkandidatur Abstand nehme, sagte Wegner am Nachmittag.

    Er habe feststellen müssen, mit Themen, die für Berlin wichtig seien, nicht mehr durchzudringen. Die Gremien der Partei müssten nun entscheiden, wie es mit der Spitzenkandidatur weitergehe und wie der Zeitplan aussehe.

    Zuvor hatte die CDU überraschend zu einer Pressekonferenz nach Charlottenburg eingeladen. In den vergangenen Tagen war die Kritik an Wegner immer lauter geworden. Dabei geht es unter anderem um falsche Angaben von ihm über sein Krisenmanagement nach einem großen Stromausfall im Januar./ah/DP/nas






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