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    APA ots news

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    OeNB unterstützt Wissenschafter:innen mit 3,2 Mio EUR

    Für Sie zusammengefasst
    • Nachhaltige Forschung und Innovation als Grundlage
    • OeNB Jubiläumsfonds fördert 14 Projekte mit 3,2 Mio EUR
    • Staatliche Förderung schafft attraktive Bedingungen
    APA ots news - OeNB unterstützt Wissenschafter:innen mit 3,2 Mio EUR
    Foto: Siarhei - 356130783

    Vergabe von Fördermitteln durch den originären Jubiläumsfonds der Oesterreichischen Nationalbank

    Wien (APA-ots) - "Nachhaltige Forschung und Innovation zählen zu den wesentlichen
    Voraussetzungen für die zukünftige Entwicklung unseres Landes und seines Wirtschaftsstandorts. Sie bilden das Fundament für evidenzbasierte Entscheidungen und zukunftsweisende Ansätze mit nachhaltigem Mehrwert für die Gesellschaft. Mit dem Jubiläumsfonds sowie weiteren Förderinitiativen unterstützt die OeNB daher gezielt den wissenschaftlichen Nachwuchs und schafft attraktive Bedingungen, damit herausragende Talente in Österreich ihre wissenschaftlichen Vorhaben erfolgreich realisieren können", betont Edeltraud Stiftinger, Vize-Gouverneurin der Oesterreichischen Nationalbank ( OeNB).

    Das Direktorium der OeNB hat nach umfassender Evaluierung in der 1. Vergabesitzung 2026 die Finanzierung nachstehender 14 Forschungsprojekte (56 Anträge) mit rd. 3,2 Mio EUR aus Mitteln des Jubiläumsfonds zur Förderung der Forschungs- und Lehraufgaben der Wissenschaft genehmigt:

    DENG, Sheran (Universität Wien, Institut für Finanzwirtschaft): Frictions in the allocation of responsible capital

    GANTNER, Anita (Universität Innsbruck, Institut für
    Wirtschaftstheorie, -politik und -geschichte): Influencing Outcomes: On the Use of the Decoy Effect in Strategic Interaction

    HASLHOFER, Bernhard (Complexity Science Hub Vienna CSH - Verein zur Förderung wissenschaftlicher Forschung im Bereich komplexer Systeme): Systemic Risk Propagation in Stablecoin Ecosystems: Analyzing Depeg Contagion Mechanisms

    HAUTSCH, Nikolaus (Universität Wien, Fakultät für
    Wirtschaftswissenschaften, Institut für Statistik und Operations Research): Market Frictions in Decentralized Finance

    KASBERGER, Bernhard (Österreichisches Institut für
    Wirtschaftsforschung - WIFO): From Price Takers to Price Makers? The Welfare Impact of AI-Driven Batteries in Electricity Markets

    LANDESMANN, Michael (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche - wiiw): Assessing the impact of trade policies on environmental outcomes and welfare

    NAVARINI, Lorenzo (Universität Wien, Institut für
    Volkswirtschaftslehre): The democratization and diversion effects of higher educational reforms

    SCHIMAN-VUKAN, Stefan (Österreichisches Institut für
    Wirtschaftsforschung - WIFO): The macroeconomic effects of being placed under the EU's ED-Procedure - a narrative approach

    SCHMITT, Jan (Wirtschaftsuniversität Wien, Institute for International Business): Corporate Mobility and Its Consequences: A Stakeholder Perspective on Headquarters Relocations

    SCHWAB, Susanne (Universität Wien, Zentrum für
    Lehrer:innenbildung): PREDICT: Intergenerationelle
    Einkommenskorrelation: Bildungswege und familiärer Kontext

    SEIFERT, Marcel (Institut für Höhere Studien - Institute for Advanced Studies - IHS): Bridging the Heating Transition Gap: Household Investments under Subjective Uncertainty

    STURN, Richard (Karl-Franzens-Universität Graz, Graz Schumpeter Centre): Ludwig v. Mises wirtschaftspolitische Relevanz und internationale Bedeutung

    WURM, Elisabeth (Central European Academic gemeinnützige Privatstiftung, Central European University): Temporary Agency Employment: Worker Welfare, Firm Behavior, and Labor Market Regulation

    ZELINGHER, Rotem (Wirtschaftsuniversität Wien, Department of Economics): Food-price Analytics for Secured Societies (FASS)

    Der nächste Einreichtermin für die 1. Vergabesitzung des Jubiläumsfonds im Jahr 2027 beginnt mit 27.07.2026 und endet am 23.09.2026 (mittags).

    Weiterführende, aktuelle Informationen zum originären Jubiläumsfonds finden Sie auf der OeNB-Website .

    Rückfragehinweis:
    Oesterreichische Nationalbank
    Pressesprecherin
    Mag.a Marlies Schroeder, MiM
    Telefon: (+43-1) 404 20-6900
    E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
    Website: https://www.oenb.at

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0118 2026-07-10/15:43







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