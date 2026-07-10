BERLIN (dpa-AFX) - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) will weiter im Amt bleiben, auch wenn er die Spitzenkandidatur für die Abgeordnetenhauswahl aufgibt. Das sagte der CDU-Politiker bei einer Pressekonferenz am Nachmittag. "Ich bin als Regierender Bürgermeister gewählt", sagte er.

Seine Amtszeit ende mit der Bildung einer neuen Regierungskoalition und der Wahl eines neuen Regierungschefs. Wegner schloss aus, Senator in einer künftigen Landesregierung zu werden.