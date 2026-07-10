Börsenstart USA - 10.07. - S&P 500 stark +0,18 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:38) bei 52.535,80 PKT und steigt um +0,09 %.

Top-Werte: NVIDIA +2,20 %, Nike (B) +1,91 %, Salesforce +1,86 %, Walmart +1,37 %, Procter & Gamble +0,94 %

Flop-Werte: Unitedhealth Group -0,85 %, Merck & Co -0,71 %, McDonald's -0,56 %, Boeing -0,54 %, Travelers Companies -0,41 %

Der US Tech 100 steht bei 29.708,90 PKT und verliert bisher -0,04 %.

Top-Werte: Meta Platforms (A) +7,66 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +3,95 %, Shopify +3,72 %, Thomson Reuters +3,15 %, Dexcom +2,50 %

Flop-Werte: Intel -3,36 %, Rocket Lab Corporation -3,16 %, Nebius Group Registered (A) -3,16 %, Netflix -2,86 %, Marvell Technology -2,85 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:49) bei 7.553,62 PKT und steigt um +0,18 %.

Top-Werte: Meta Platforms (A) +7,66 %, Weyerhaeuser +3,87 %, FactSet Research Systems +3,18 %, Smurfit Westrock Public Limited Company +3,18 %, Hewlett Packard Enterprise +3,17 %

Flop-Werte: Moderna -7,37 %, Robinhood Markets Registered (A) -3,44 %, Intel -3,36 %, EQT -3,04 %, Corning -2,86 %

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