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    ROUNDUP/Aktien New York

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    Kaum Bewegung - Börsendebüt von SK Hynix im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • Frühe US-Aktien zeigen Stagnation vor Quartalen
    • Dow Jones leicht im Plus S&P 500 kaum Bewegung
    • Spannung vor SK Hynix Börsengang an der Nasdaq
    ROUNDUP/Aktien New York - Kaum Bewegung - Börsendebüt von SK Hynix im Fokus
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Stagnation lautet am letzten Handelstag der Woche das Motto im frühen Aktienhandel in den USA. Kurz vor Beginn der Saison der Quartalsbilanzen fehlen die Impulse. Die großen Börsenindizes bewegten sich kaum von der Stelle. Der Leitindex Dow Jones Industrial lag im frühen Handel mit 0,1 Prozent im Plus bei 52.547 Punkten. Auf Wochensicht zeichnet sich ein Minus von 0,7 Prozent ab. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,2 Prozent auf 7.556 Zähler zu.

    Der technologielastige Nasdaq 100 trat mit 29.719 Punkten quasi auf der Stelle. Hier gaben die am Vortag sehr starken Halbleiteraktien ihre Gewinne teilweise wieder ab.

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    Mit Spannung warten die Marktteilnehmer auf die Erstnotiz des Speicherchip-Herstellers SK Hynix . Die Südkoreaner absolvieren am Freitag ihren Börsengang an der Nasdaq, der geschätzte 26,5 Milliarden US-Dollar schwer sein dürfte. Erste Indikationen deuten auf prozentual zweistellige Aufschläge auf den Ausgabepreis von 149 US-Dollar je Aktie hin.

    Entscheidender Impulsgeber für die Tendenz an den Aktienmärkten war zuletzt der Ölpreis in Abhängigkeit vom Konfliktgeschehen im Nahen Osten. Auch am Energiemarkt tat sich am Freitag aber wenig. Die Internationale Energieagentur warnte, dass ein erneuter Ausbruch der Feindseligkeiten zwischen den USA und dem Iran die Bemühungen zum Wiederaufbau der erschöpften weltweiten Ölvorräte im weiteren Verlauf dieses Jahres gefährden könnte. Dass beide Konfliktparteien trotz der jüngsten militärischen Eskalation ihre Verhandlungsbereitschaft signalisierten, beruhigte die Anleger ein wenig.

    Bei den Einzelwerten fielen Meta mit einem Kursplus von 7 Prozent auf. Als Antreiber für die Titel des Social-Media-Riesen erwies sich ein positiver Bericht der Tech-Analysefirma SemiAnalysis über das KI-Computing-Geschäft von Meta. Vorläufige Ergebnisse einer EU-Untersuchung, denen zufolge die Meta-Plattformen Instagram und Facebook zu große Suchtgefahren für Kinder und Jugendliche bergen, ließen die Anleger kalt.

    Die Aktien von Delta verloren knapp drei Prozent. Die Titel hatten allerdings in den vergangenen Wochen kräftig zugelegt. Die Fluggesellschaft trotzte mit einem besser als erwartet ausgefallenen bereinigten Quartalsgewinn den in diesem Zeitraum deutlich gestiegenen Kerosinpreisen. Zudem griff sie ihre vorübergehend ausgesetzte Jahresprognose für diese wichtige Ergebniskennziffer wieder auf./bek/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 52.536 auf Ariva Indikation (10. Juli 2026, 15:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um +15,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,28 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 812,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Meta Platforms (A) Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 725,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 865,00USD was eine Bandbreite von +24,12 %/+48,09 % bedeutet.





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