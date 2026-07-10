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    Besonders beachtet!

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    Moderna Aktie mit kräftigem Kurssturz - 10.07.2026

    Am 10.07.2026 ist die Moderna Aktie, bisher, um -7,37 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Moderna Aktie.

    Besonders beachtet! - Moderna Aktie mit kräftigem Kurssturz - 10.07.2026
    Foto: Bill Sikes - dpa

    Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

    Moderna Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 10.07.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Moderna Aktie. Sie fällt um -7,37 % auf 61,88. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,45 %, geht es heute bei der Moderna Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Obwohl die Moderna Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +52,34 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Moderna Aktie damit um -11,97 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +62,93 %. Im Jahr 2026 gab es für Moderna bisher ein Plus von +163,14 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,18 % geändert.

    Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,97 %
    1 Monat +62,93 %
    3 Monate +52,34 %
    1 Jahr +139,04 %
    Stand: 10.07.2026, 16:01 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Moderna: Technische Indikatoren deuten auf eine Erholung und einen Trendbruch aus dem seit Aug. 2021 bestehenden Abwärtstrend hin; Chart-Experten sehen Bestätigung eines Durchbruchs, während das Handelsvolumen niedrig bleibt. Das Short-Interest-Thema schwankt um 53 bis 60 Mio Aktien. Fundamental könnte der EU-Vertrag zu RSV-Impfstoffen die Bewertung stützen, während mResvia bislang als Ladenhüter gesehen wird.

    Zur Moderna Diskussion

    Informationen zur Moderna Aktie

    Es gibt 397 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,72 Mrd.EUR € wert.

    DAX, SHT Smart High-Tech Aktiebolag Registered (B) & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag


    Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,66 %. Sanofi notiert im Minus, mit -0,95 %. Novavax notiert im Minus, mit -3,52 %. BioNTech verliert -1,41 %

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    Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Moderna

    -9,36 %
    -13,05 %
    +62,18 %
    +51,65 %
    +135,12 %
    -38,51 %
    -66,14 %
    +218,01 %
    ISIN:US60770K1079WKN:A2N9D9
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