Häuserpreise in USA auf Rekordhoch – doch keiner will sie haben

Die Zahl der verkauften Bestandsimmobilien sank im Juni 2026 im Vergleich zum Vormonat um 2,4 Prozent auf eine saisonbereinigte Jahresrate von 4,09 Millionen Einheiten. Damit bleibt der Markt weit hinter dem historischen Normalwert von rund 5,2 Millionen Verkäufen zurück, zeigen die jüngsten Daten der National Association of Realtors (NAR).

Der US-amerikanische Immobilienmarkt zeigt im Sommer 2026 ein markantes Paradoxon: Die Verkaufszahlen für Eigenheime stagnieren auf einem historischen Tiefstand, doch gleichzeitig klettern die Preise von einem Rekordhoch zum nächsten. Wer aktuell in den USA ein Haus kaufen möchte, sieht sich mit einer der härtesten Marktsituationen der letzten Jahrzehnte konfrontiert.

Trotz dieser rückläufigen Nachfrage schießen die Preise weiter in die Höhe. Der nationale Median-Verkaufspreis stieg im Juni um 1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 440.600 US-Dollar – der höchste jemals gemessene Wert seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 1999. Damit steigen die Immobilienpreise bereits den 36. Monat in Folge.

Haupttreiber dieser Entwicklung sind die anhaltend hohen Hypothekenzinsen, die durch geopolitische Spannungen – insbesondere den Konflikt zwischen den USA und dem Iran – und die daraus resultierenden Inflations- und Ölpreisprognosen angeheizt wurden. Der durchschnittliche Zinssatz für eine 30-jährige Festzinshypothek bewegt sich aktuell um die Marke von 6,5 Prozent. Günstige neue Immobilien kommen auch kaum auf den Markt, der von Hausbauern wie PulteGroup, Lennar und KB Home kontrolliert wird.

Diese hohen Zinsen führen zu einem doppelten Bremseffekt: Sie frieren den Markt ein. Viele Eigenheimbesitzer, die in der Niedrigzinsphase Kredite zu Konditionen von 3 Prozent oder weniger abgeschlossen haben, weigern sich zu verkaufen, da ein neues Objekt weitaus teurer zu finanzieren wäre. Das Ergebnis ist ein chronischer Angebotsmangel. Ende Juni 2026 waren in den USA lediglich 1,56 Millionen Häuser auf dem Markt – weit entfernt von den rund 2 Millionen Immobilien, die vor der COVID-19-Pandemie für einen gesunden, ausgeglichenen Markt üblich waren. Experten zufolge müsste das Angebot um 30 Prozent bis 40 Prozent wachsen, um die Preise nachhaltig zu stabilisieren.

Unter der Oberfläche des Gesamtmarktes zeigt sich eine fundamentale Schere zwischen den verschiedenen Preisklassen. Das Segment der klassischen Standardimmobilien, die im Median rund 377.000 US-Dollar kosten, verzeichnete beim Umsatz im Jahresvergleich eine nahezu flache Entwicklung. Auch das Preiswachstum fiel hier mit einem Plus von 1,5 Prozent moderat aus.

Im krassen Gegensatz dazu steht das Luxussegment, das die obersten 5 Prozent des Marktes abbildet. Bei einem Medianpreis von rund 1,37 Millionen US-Dollar schossen die Verkäufe von Juni 2025 auf Juni 2026 um deutliche 18 Prozent nach oben. Getragen von dieser starken Nachfrage legten auch die Preise im Luxusbereich mit einem Zuwachs von 4,7 Prozent wesentlich kräftiger zu als auf dem restlichen Markt.

Dieses Premium-Segment profitiert zudem von einer Anomalie im Bankensektor: Aufgrund ihrer exzellenten Bonität und enormen Vermögenswerte erhalten Käufer im High-End-Bereich oft Vorzugs-Kredite zu Konditionen, die teilweise spürbar unter den konventionellen Marktzinsen liegen.

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Besonders extrem ist die Dynamik in ausgewählten Tech- und Wirtschaftsmetropolen. Angetrieben durch den aktuellen Boom in der Branche der Künstlichen Intelligenz (KI) explodieren die Verkaufszahlen im Luxussegment von San Francisco um fast 46 Prozent im Jahresvergleich. Rekordverdächtige Bieterkriege führen dazu, dass Häuser teilweise für Millionenbeträge über dem ursprünglichen Angebotspreis den Besitzer wechseln. Ähnlich starke Zuwächse verzeichnet Nashville, das durch ein unternehmens- und steuerfreundliches Umfeld massiv Kapital anzieht.

Der US-Immobilienmarkt bleibt bis auf Weiteres den vermögendsten Amerikanern vorbehalten. Angesichts eines akuten Mangels an günstigeren Neubauten dürfte sich daran so schnell auch nichts ändern.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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