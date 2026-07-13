Xiaomi: Aktien wieder gefragt - liefert Peking den Bullen neues Futter?

Xiaomi gewann im heimischen Handel am Freitag rund vier Prozent hinzu. Die Aktie verbessert damit auch ihr Chartbild. Nach dem Rücksetzer könnte sich ein Boden gebildet haben. Staatliche Hilfen wären für den Konzern wertvoll, denn Xiaomi baut sein junges Autogeschäft mit hohem Tempo aus.

Chinas Elektroauto-Aktien haben am Freitag zugelegt. Der Grund ist ein neuer Aktionsplan aus Peking. Bis 2030 sollen Fahrzeuge mit alternativen Antrieben rund 30 Prozent des gesamten Fahrzeugbestands in China ausmachen. Derzeit liegt der Anteil erst bei etwa zwölf Prozent. Ohne zusätzliche Kaufanreize dürfte dieses Ziel kaum erreichbar sein. Genau darauf spekulieren Anleger.

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Am Donnerstag stellte das Unternehmen die neue SUV-Serie Sky Nomad vor, die in China unter der Marke Xiaomi Pengcheng angeboten werden soll. Geplant sind Elektrofahrzeuge mit Reichweitenverlängerer. Dabei lädt ein Verbrennungsmotor die Batterie während der Fahrt nach und vergrößert so die Reichweite. Diese Fahrzeugklasse wurde in China vor allem durch Li Auto populär.

Xiaomi erweitert sein Angebot damit über die Limousine SU7 und den Crossover YU7 hinaus. Beide Modelle haben das Autogeschäft innerhalb von zwei Jahren zu einer wichtigen Umsatzsäule gemacht. Seit dem Marktstart im Juni 2025 lieferte Xiaomi bis Ende Juni 258.232 YU7 aus. Tesla verkaufte im gleichen Zeitraum 471.207 Model Y in China.

Mein Tipp: Xiaomi dreht wieder auf

Die Nachfrage nach den bisherigen Modellen ist stark. Dennoch bleibt der schwächere Heimatmarkt ein Risiko. Zudem exportiert Xiaomi seine Autos bislang nicht. Der Europastart ist erst für das kommende Jahr geplant. Das Geschäft verschlingt viel Kapital und erzielt geringere Margen als Smartphones und Haushaltsgeräte.

Der neue Aktionsplan könnte deshalb zum entscheidenden Kurstreiber werden. Kommen weitere Kaufprämien, dürfte Xiaomi doppelt profitieren: von wachsender Nachfrage und vom Ausbau des Modellangebots. Das Comeback der Aktie ist noch nicht bestätigt. Doch die Voraussetzungen für eine neue Aufwärtsbewegung werden besser.

In der wO Börsenlounge haben wir schon in der vergangenen Woche auf ein Comeback von chinesischen Aktien gesetzt und zwei Aktien und ein Derivat in die Depots aufgenommen. Schauen Sie doch mal in die Folge rein, wenn Sie sich für chinesische Aktien interessieren.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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