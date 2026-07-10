Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 10.07.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.07.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Deutsche Telekom
Tagesperformance: +3,30 %
Tagesperformance: +3,30 %
Platz 1
Performance 1M: -8,91 %
Performance 1M: -8,91 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
WallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment ist gemischt bis vorsichtig abwärtsorientiert. Über die letzten 14 Tage belastet der Kurs deutlich; charttechnisch rote Signale, Widerstände nach unten durchbrochen, zentrale Unterstützung um ca. 21,50 EUR wird diskutiert. Treiber: SpaceX/Starlink-Konkurrenz und Spekulation zu DT/TMUS-Deal; Insiderkäufe von DT-Vorstand Rodrigo Diehl liefern ein positives Signal. Morgan Stanley bleibt TMUS-Top-Pick.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -3,10 %
Tagesperformance: -3,10 %
Platz 2
Performance 1M: -3,51 %
Performance 1M: -3,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Zusammenfassung des Anleger-Sentiments zu Infineon (wallstreetONLINE): Die Debatten bleiben sachlich zu Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentals/Charttechnik. Viele sehen eine gesunde Konsolidierung nach der Rally, andere fürchten weitere Korrekturen, falls sich Fundamentals weiter entfernen. KGV allein wird nicht als Maßstab gesehen; Chartsignale wie das Unterschreiten der 50-Tage-Linie werden diskutiert. Kurs der letzten 14 Tage: eher seitwärts/leichte Korrektur.
Heidelberg Materials
Tagesperformance: +2,91 %
Tagesperformance: +2,91 %
Platz 3
Performance 1M: -4,61 %
Performance 1M: -4,61 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -2,44 %
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 4
Performance 1M: +5,35 %
Performance 1M: +5,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Im wallstreetONLINE-Forum zu Siemens Energy zeigt sich gemischtes Sentiment. Sachliche Aussagen deuten auf seitwärts bis leicht abwärts gerichtete Kursentwicklung, beeinflusst von negativer KI-Stimmung aus Asien und Barclays‑Abstufung mit Zielerhöhung. Technisch wird Unterstützung bei 143 € genannt. Die Beiträge geben keine konkrete 14‑Tage-Formation an; die Stimmung bleibt vorsichtig.
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,20 %
Tagesperformance: -2,20 %
Platz 5
Performance 1M: -15,82 %
Performance 1M: -15,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
wallstreetONLINE-Forum: Sentiment zu Rheinmetall gemischt. Fundamentale Signale: Aufträge/Backlog stark (Q2-Aufträge ca. 8,3 Mrd. €, Rumänien), Laser-/Drohnenabwehr, Marinesparte; F126-Absage als Rückschlag. Bewertung via künftige Cashflows/Auftragsbestand; Q2-Ergebnisupdate am 6.8.2026. Technisch: Diskussion zu Kursreaktionen (z. B. Gap-down) und Volatilität. 14-Tage-Kursentwicklung: kein Wert angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 50,94%
|PUT: 49,06%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 1,89 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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