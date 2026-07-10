Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 10.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.07.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Nordex
Tagesperformance: -4,62 %
Tagesperformance: -4,62 %
Platz 1
Performance 1M: +10,37 %
Performance 1M: +10,37 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +4,59 %
Tagesperformance: +4,59 %
Platz 2
Performance 1M: +18,83 %
Performance 1M: +18,83 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +3,45 %
Tagesperformance: +3,45 %
Platz 3
Performance 1M: +4,43 %
Performance 1M: +4,43 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +3,40 %
Tagesperformance: +3,40 %
Platz 4
Performance 1M: -8,91 %
Performance 1M: -8,91 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
WallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment ist gemischt bis vorsichtig abwärtsorientiert. Über die letzten 14 Tage belastet der Kurs deutlich; charttechnisch rote Signale, Widerstände nach unten durchbrochen, zentrale Unterstützung um ca. 21,50 EUR wird diskutiert. Treiber: SpaceX/Starlink-Konkurrenz und Spekulation zu DT/TMUS-Deal; Insiderkäufe von DT-Vorstand Rodrigo Diehl liefern ein positives Signal. Morgan Stanley bleibt TMUS-Top-Pick.
Draegerwerk
Tagesperformance: +3,39 %
Tagesperformance: +3,39 %
Platz 5
Performance 1M: -6,50 %
Performance 1M: -6,50 %
United Internet
Tagesperformance: +3,37 %
Tagesperformance: +3,37 %
Platz 6
Performance 1M: -12,62 %
Performance 1M: -12,62 %
TeamViewer
Tagesperformance: +3,33 %
Tagesperformance: +3,33 %
Platz 7
Performance 1M: -8,04 %
Performance 1M: -8,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Anleger-Sentiment. Positive Signale: TeamViewer One/Dex kommt gut an, Enterprise-Verträge wachsen. Negative Punkte: 1E-Integration war problematisch, Verschuldung bleibt hoch. Spekulationen zu Übernahme/Nachfinanzierung; Short-Squeeze beeinflusst Kurs. ARP-Start vor Q2-Zahlen bleibt entscheidend; BlackRock ca. 5% Einstieg wird beobachtet. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wechselhaft; Prognoseanhebung und Schuldenreduktion dürften Kurs bewegen.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -3,19 %
Tagesperformance: -3,19 %
Platz 8
Performance 1M: -3,51 %
Performance 1M: -3,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Zusammenfassung des Anleger-Sentiments zu Infineon (wallstreetONLINE): Die Debatten bleiben sachlich zu Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentals/Charttechnik. Viele sehen eine gesunde Konsolidierung nach der Rally, andere fürchten weitere Korrekturen, falls sich Fundamentals weiter entfernen. KGV allein wird nicht als Maßstab gesehen; Chartsignale wie das Unterschreiten der 50-Tage-Linie werden diskutiert. Kurs der letzten 14 Tage: eher seitwärts/leichte Korrektur.
Verbio
Tagesperformance: +3,14 %
Tagesperformance: +3,14 %
Platz 9
Performance 1M: -12,18 %
Performance 1M: -12,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Sentiment: Kurzfristig eher seitwärts, da kaum News. Fundamentale Diskussionen drehen sich um EBITDA/Cashflow, Ausblick und THG-Preis-/E15/E20-Potenziale sowie Ausbauprojekte (South Bend, Indien). Ziele wie 300 Mio EBITDA (gegenüber 800 Mio in 2023) werden unterschiedlich bewertet; Ad hoc-Meldungen werden erwartet. 14-Tage-Veränderung nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verbio eingestellt.
AIXTRON
Tagesperformance: -3,01 %
Tagesperformance: -3,01 %
Platz 10
Performance 1M: -17,82 %
Performance 1M: -17,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
wallstreetONLINE-Forum: Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil. Das Sentiment zu Aixtron ist gemischt: Gewinnmitnahmen nach der Rally (Beitrag 4) und Spekulation über einen Rücksetzer auf 30–33 EUR (Beitrag 6) deuten auf kurzfristige Korrektur. Andere sehen Potenzial durch GaN/SiC-Aufträge und KI-Investitionen; Samsung-/KI-Investitionen könnten langfristig helfen (Beitrag 11). Analystenbewertungen bleiben uneinheitlich (Beitrag 15).
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +2,85 %
Tagesperformance: +2,85 %
Platz 11
Performance 1M: -8,43 %
Performance 1M: -8,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec
wallstreetonline-Forum zeigt gemischtes Sentiment zu SUESS MicroTec: Kursziel 155 EUR wird diskutiert; früheres Niveau über 118 EUR wird genannt; Fokus auf Hochtechnologie-Maschinen und globalen Bedarf. Skepsis zu kurzfristigen Zielen: Kursentwicklungen mit begrenztem Horizont. Focus Money nennt Süss als Tenbagger-Potenzial (Kursziel 155€). In den Beiträgen fehlen konkrete 14-Tage-Kurszahlen; Verlauf unklar. Gesamt: Potenzial, aber Unsicherheit bei Kurzzeitzielen.
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: -2,51 %
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 12
Performance 1M: -2,79 %
Performance 1M: -2,79 %
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