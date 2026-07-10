Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 10.07.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Sentiment: Kurzfristig eher seitwärts, da kaum News. Fundamentale Diskussionen drehen sich um EBITDA/Cashflow, Ausblick und THG-Preis-/E15/E20-Potenziale sowie Ausbauprojekte (South Bend, Indien). Ziele wie 300 Mio EBITDA (gegenüber 800 Mio in 2023) werden unterschiedlich bewertet; Ad hoc-Meldungen werden erwartet. 14-Tage-Veränderung nicht angegeben.