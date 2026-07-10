Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 10.07.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall

wallstreetONLINE-Forum: Sentiment zu Rheinmetall gemischt. Fundamentale Signale: Aufträge/Backlog stark (Q2-Aufträge ca. 8,3 Mrd. €, Rumänien), Laser-/Drohnenabwehr, Marinesparte; F126-Absage als Rückschlag. Bewertung via künftige Cashflows/Auftragsbestand; Q2-Ergebnisupdate am 6.8.2026. Technisch: Diskussion zu Kursreaktionen (z. B. Gap-down) und Volatilität. 14-Tage-Kursentwicklung: kein Wert angegeben.