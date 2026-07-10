Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 10.07.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.07.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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argenx
Tagesperformance: -3,29 %
Tagesperformance: -3,29 %
Platz 1
Performance 1M: +3,87 %
Performance 1M: +3,87 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +3,20 %
Tagesperformance: +3,20 %
Platz 2
Performance 1M: -8,91 %
Performance 1M: -8,91 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
WallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment ist gemischt bis vorsichtig abwärtsorientiert. Über die letzten 14 Tage belastet der Kurs deutlich; charttechnisch rote Signale, Widerstände nach unten durchbrochen, zentrale Unterstützung um ca. 21,50 EUR wird diskutiert. Treiber: SpaceX/Starlink-Konkurrenz und Spekulation zu DT/TMUS-Deal; Insiderkäufe von DT-Vorstand Rodrigo Diehl liefern ein positives Signal. Morgan Stanley bleibt TMUS-Top-Pick.
Siemens Energy
Tagesperformance: -2,78 %
Tagesperformance: -2,78 %
Platz 3
Performance 1M: +5,35 %
Performance 1M: +5,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Im wallstreetONLINE-Forum zu Siemens Energy zeigt sich gemischtes Sentiment. Sachliche Aussagen deuten auf seitwärts bis leicht abwärts gerichtete Kursentwicklung, beeinflusst von negativer KI-Stimmung aus Asien und Barclays‑Abstufung mit Zielerhöhung. Technisch wird Unterstützung bei 143 € genannt. Die Beiträge geben keine konkrete 14‑Tage-Formation an; die Stimmung bleibt vorsichtig.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,61 %
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 4
Performance 1M: -3,51 %
Performance 1M: -3,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Zusammenfassung des Anleger-Sentiments zu Infineon (wallstreetONLINE): Die Debatten bleiben sachlich zu Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentals/Charttechnik. Viele sehen eine gesunde Konsolidierung nach der Rally, andere fürchten weitere Korrekturen, falls sich Fundamentals weiter entfernen. KGV allein wird nicht als Maßstab gesehen; Chartsignale wie das Unterschreiten der 50-Tage-Linie werden diskutiert. Kurs der letzten 14 Tage: eher seitwärts/leichte Korrektur.
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,37 %
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 5
Performance 1M: -15,82 %
Performance 1M: -15,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
wallstreetONLINE-Forum: Sentiment zu Rheinmetall gemischt. Fundamentale Signale: Aufträge/Backlog stark (Q2-Aufträge ca. 8,3 Mrd. €, Rumänien), Laser-/Drohnenabwehr, Marinesparte; F126-Absage als Rückschlag. Bewertung via künftige Cashflows/Auftragsbestand; Q2-Ergebnisupdate am 6.8.2026. Technisch: Diskussion zu Kursreaktionen (z. B. Gap-down) und Volatilität. 14-Tage-Kursentwicklung: kein Wert angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: +2,31 %
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 6
Performance 1M: +1,17 %
Performance 1M: +1,17 %
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