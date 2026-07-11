ASML, TSMC, Netflix: Die nächste Woche entscheidet über Milliarden

Auch wichtige Zahlen aus dem Halbleitersektor stehen am nächsten Mittwoch an: ASML und Seagate legen Zahlen vor, am Donnerstag TSMC aus Taiwan.

In Kalenderwoche 29 startet wieder die Berichtssaison: Traditionell in den USA mit den Earnings der Großbanken. Am nächsten Dienstag legen JPMorgan Chase, die Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs und die Citigroup ihre Q2-Ergebnisse vor.

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Während also die Banken ersteinmal den ersten Stimmungstest für die Wirtschaft liefern, müssen die Chipwerte unter Beweis stellen, dass die Nachfrage und das Geschäft nach Halbleitern nach wie vor hoch ist.

Dabei ist die kommende Woche durchaus richtungsweisend: Denn auch der Inflationsbericht der USA wird vorgelegt. Hieran schließt sich einmal mehr die Frage an: Wie wird die Federal Reserve (Fed) darauf reagieren?

Genau über diese Themen sprechen wir in unserem Wochenend-Dreier bei Börse, Baby!

Schwerpunkt: die wichtigsten Quartalszahlen der kommenden Woche, wie ASML, TSMC, Netflix, die großen US-Banken und Johnson & Johnson.

Außerdem geht es um die Inflation in den USA, den KI- und Halbleiterboom, die mögliche Sektorrotation und die Commerzbank-Übernahme durch UniCredit.

Jetzt reinhören und perfekt vorbereitet in die neue Börsenwoche starten.

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