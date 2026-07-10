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    Rallye bei Circle

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    Dow-Index legt zu; Telekom stützt den DAX – Gold fällt zurück, Krypto legt zu

    Die Wall Street tendiert mehrheitlich fester, etwas gebremst von schwachen Chipwerten. Der DAX findet im Späthandel keine klare Richtung. Salzgitter treibt den MDAX an. Dollar und Bitcoin legen zu.

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    Rallye bei Circle - Dow-Index legt zu; Telekom stützt den DAX – Gold fällt zurück, Krypto legt zu
    Foto: Richard Drew/AP/dpa

    An den US-Börsen fanden die großen Leitindizes am Freitag erneut keine einheitliche Richtung. Während es für Dow und S&P 500 zum Wochenabschluss leicht bergauf ging, wurde der technologielastige Nasdaq 100 von schwachen Chipwerten nach unten gezogen.

    Der Nasdaq 100 büßt aktuell (Stand 16:45 Uhr) rund 0,3 Prozent ein, der Auswahlindex Dow Jones legte gleichzeitig hingegen um 0,2 Prozent zu, wie schon so oft in den vergangenen Tagen. Der marktbreite S&P 500 trat auf der Stelle. Delta Air hat im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, bestätigt die Jahresprognose und erhöht die Dividende. Die Nachfrage bleibe hoch, trotz Rekordkosten, gab die Airline bekannt. Die Aktie büßte 1,6 Prozent ein. Der Fokus der US-Anleger war zudem auf den mit Spannung erwarteten Börsenstart von SK Hynix an der Nasdaq gerichtet. Die American Depositary Receipts (ADRs) des Unternehmens wurden zu einem Preis von 149 US-Dollar ausgegeben, wodurch 26,5 Milliarden US-Dollar für die ehrgeizigen Expansionspläne – darunter Investitionen in neue Fabriken und Ausrüstung – eingenommen wurden. Circle erhält die endgültige regulatorische Genehmigung zur Gründung einer US-Treuhandbank, die Aktie legt 7,2 Prozent zu.

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    Der Haupttreiber für die aktuelle Marktberuhigung ist das Wiedererwachen der Tech- und KI-Rallye, gepaart mit diplomatischer Hoffnung im Nahost-Konflikt. Obwohl es zu heftigen militärischen Konfrontationen im Persischen Golf kam, bestätigten US-Regierungsbeamte, dass Washington und Teheran weiterhin an technischen Gesprächen für eine diplomatische Lösung arbeiten. Das dämpft die Sorgen vor einer unkontrollierbaren Eskalation. Gleichzeitig nutzen Investoren die jüngsten Kursrücksetzer im Technologiesektor konsequent zum Einstieg ("Buy the Dip"), da die Fundamentaldaten und Gewinnprognosen der Unternehmen im KI-Umfeld nach wie vor exzellent ausfallen.

    Der DAX pendelt wie schon den ganzen Tag um die Marke von 25.110 Punkten, ohne eine klare Richtung zu finden. Trotz der jüngsten Stabilisierung bleibt die Wochenbilanz negativ. Investoren verarbeiten weiterhin das volatile Auf und Ab, nachdem der DAX am Montag ein neues Rekordhoch bei 25.900 Punkten markiert hatte und im Zuge der Iran-Krise zeitweise auf 24.830 Zähler durchgesackt war. Der MDAX legt mit starken Stahlwerten zu. Die europäischen Märkte bieten ein insgesamt durchwachsenes Bild aus moderat nachgebenden beziehungsweise minimal steigenden Indizes. Größter DAX-Gewinner ist die Telekom mit plus 3,1 Prozent.

    Die US-Bank JPMorgan hat in der Nacht eine neue Studie zur europäischen Stahlbranche veröffentlicht und zeigt sich überraschend optimistisch. Analysten rechnen für das zweite Halbjahr mit steigenden Stahlpreisen in Europa, da politische Schutzmaßnahmen Wirkung zeigen. Die Aktie von Salzgitter wurde prompt von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft, und das Kursziel mehr als verdoppelt (von 31,40 auf 65,00 Euro). Die Aktie schnellt um 8,3 Prozent hoch und zieht auch Thyssenkrupp (+1,9 %) mit nach oben. Auch für den Branchenriesen ArcelorMittal gab es positivere Töne, die Titel steigen in Amsterdam um 6,5 Prozent. Das stützt den gesamten europäischen Stahl- und Rohstoffsektor heute.

    Volkswagen will die Hälfte aller Modelle streichen und seinen Umbau etappenweise vorantreiben, nachdem CEO Blumes Zukunftsplan im Aufsichtsrat keine Mehrheit gefunden hat. Die Aktie fällt um 0,5 Prozent zurück. Bayer verkauft einen Anteil seines Verhütungsgeschäfts für 3 Milliarden Euro an Apollo Global Management. Das Geld soll den Konzern im Glyphosat-Streit entlasten, die Kontrolle gibt Bayer jedoch nicht ab. Die Aktie büßt 1,0 Prozent ein. Für Deutz geht es im MDAX um 0,8 Prozent abwärts, trotz positivem Analystenkommentar. Warburg traut der Aktie mehr als 40 Prozent Kurspotenzial zu, nachdem das Unternehmen sein Verteidigungsgeschäft massiv ausbaut.

    Rohstoffe (Öl und Gold)

    Die Ölpreise finden am Freitag nach den heftigen Ausschlägen der Vortage keine klare Linie und pendeln immer wieder zwischen Gewinnen und Verlusten. Ein Barrel der internationalen Sorte Brent verteuert sich aktuell um 0,2 Prozent auf 76,50 US-Dollar, während die US-Sorte WTI um 0,2 Prozent auf 71,90 US-Dollar fiel. Obwohl der Schiffsverkehr durch die kritische Straße von Hormus laut Analystendaten drastisch eingebrochen ist, verhindern die laufenden US-Iran-Gespräche einen erneuten Preissprung. Experten warnen jedoch, dass die historisch niedrigen globalen Lagerbestände die Preise langfristig stützen dürften.

    Der sichere Hafen Gold konsolidierte auf hohem Niveau; Gold-Futures notierten mit einem Abschlag von 1,0 Prozent bei 4.102 US-Dollar je Unze. Silber verbilligt sich um 1,3 Prozent.

    Devisen

    Am Devisenmarkt legte der US-Dollar leicht zu, auf Wochensicht gab er jedoch nach und verzeichnete den zweiten wöchentlichen Rückgang in Folge. Der Euro zeigte sich am Freitag etwas schwächer und büßte 0,1 Prozent auf  1,1422 US-Dollar ein. Für deutliche Bewegung in Asien sorgte die japanische Währung: Nach Äußerungen der japanischen Finanzministerin Satsuki Katayama, wonach staatliche Pensionsfonds verstärkt in heimische Vermögenswerte investieren sollten, legte der Yen um 0,3 Prozent auf ca. 161,85 Yen je US-Dollar zu.

    Krypto (Bitcoin)

    Die Erleichterung an den traditionellen Aktienmärkten erfasste am Freitag auch den Kryptomarkt. Bitcoin profitierte von der wiedererwachten Risikofreude der Anleger und kletterte um 1,2 Prozent auf 63.943 US-Dollar. Auch die zweitgrößte Kryptowährung Ether (ETH) legte um 2,1 Prozent auf 1.784 US-Dollar zu. Damit befreien sich die digitalen Assets vorerst aus der defensiven Haltung, die durch den Nahost-Konflikt ausgelöst worden war.

    Asien

    Die positive Dynamik bei US-Techwerten schwappte auf die asiatischen Handelsplätze am Freitag über, wo vor allem Technologie- und Halbleiteraktien ein regelrechtes Kursfeuerwerk abbrannten. In Asien zeigten sich die Börsen zum Wochenausklang in glänzender Verfassung. Angeführt wurde die Rallye vom südkoreanischen Kospi, der um 2,5 Prozent nach oben schoss. Hier stand vor allem der Speicherchip-Riese SK Hynix im Rampenlicht, dessen Aktien vor dem mit Spannung erwarteten Nasdaq-Debüt am Freitag zulegen konnten; Konkurrent Samsung Electronics kletterte um 2,5 Prozent. In Tokio stieg der Nikkei 225 um 1,2 Prozent, wobei das Schwergewicht SoftBank Group um 10,7 Prozent nach oben schnellte und Halbleiterausrüster wie Tokyo Electron (+2,7 %) kräftig zulegten. Auch Hongkong präsentierte sich stark: Der Hang Seng Index kletterte um 0,6 Prozent und steuert auf seine beste Woche seit über einem Jahr zu. Der Shanghai Composite fiel um 1,0 Prozent zurück.

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    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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