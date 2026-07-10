CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie deutlicher Kursrutsch - 10.07.2026

Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie ist bisher um -4,74 % auf 164,97€ gefallen. Das sind -8,20 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,63 %, geht es heute bei der CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

CrowdStrike Holdings ist ein führendes Cybersicherheitsunternehmen, das mit seiner Falcon-Plattform KI-gestützte Sicherheitslösungen bietet. Es ist Marktführer im Endgeräteschutz und konkurriert mit Palo Alto Networks und McAfee. Die cloudbasierte Architektur und Echtzeitanalyse durch KI sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die CrowdStrike Holdings Registered (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +102,96 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie damit um +1,55 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,44 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von CrowdStrike Holdings Registered (A) einen Anstieg von +70,66 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,38 % geändert.

CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,55 % 1 Monat +24,44 % 3 Monate +102,96 % 1 Jahr +57,30 %

Informationen zur CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie

Stand: 10.07.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 255 Mio. CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,99 Mrd.EUR € wert.

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Ob die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.