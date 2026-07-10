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    Polens erster Ostsee-Windpark liefert Strom

    Für Sie zusammengefasst
    • Polen nimmt ersten Offshore-Windpark in Betrieb
    • Leistung 1,2 GW für 1,5 Mio Haushalte geplant
    • Orlen und Northland betreiben 54 Turbinen
    Polens erster Ostsee-Windpark liefert Strom
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DANZIG (dpa-AFX) - Polen hat seinen ersten Windkraftpark auf der Ostsee in Betrieb genommen. Ministerpräsident Donald Tusk sprach von einem Schlüsselelement für die Energiesicherheit des Landes, wie die Nachrichtenagentur PAP meldete. An Land kommt der Strom bei Choczewo nahe der pommerschen Ostseeküste nördlich von Danzig.

    Der Offshore-Windpark soll nach Fertigstellung eine Leistung von 1,2 Gigawatt haben und 1,5 Millionen Haushalte versorgen. Dies entspreche der Leistung des polnischen Braunkohlekraftwerks Belchatow, des größten der Welt, sagte Tusk. Polen bemüht sich, die Abhängigkeit von Kohle als Energieträger zu verringern, und plant deshalb sein erstes Atomkraftwerk. Aber auch erneuerbare Energien werden ausgebaut.

    Der Windpark Baltic Power 23 Kilometer vor der Küste hat bislang 54 Windräder, 76 sind geplant. Polnische Medien beziffern die Investitionssumme auf 4,7 Milliarden Euro. Der Park gehört dem staatlichen polnischen Energiekonzern Orlen und der kanadischen Northland Power./fko/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Polski Koncern Naftowy ORLEN Aktie

    Die Polski Koncern Naftowy ORLEN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 32,21 auf Lang & Schwarz (10. Juli 2026, 17:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Polski Koncern Naftowy ORLEN Aktie um +3,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von Polski Koncern Naftowy ORLEN bezifferte sich zuletzt auf 37,41 Mrd..





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