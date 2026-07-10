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    dpa-AFX Überblick

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    KONJUNKTUR vom 10.07.2026 - 17.00 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • USA und Iran bleiben trotz Angriffe gesprächsbereit
    • Bundestag beschließt Sparpaket für Krankenkassen
    • Wohnungsbau wird teurer und Inflation sinkt
    dpa-AFX Überblick - KONJUNKTUR vom 10.07.2026 - 17.00 Uhr
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ROUNDUP 2/Trotz Angriffen: Gesprächsbereitschaft zwischen USA und Iran

    WASHINGTON/TEHERAN - Nach den jüngsten militärischen Eskalationen zwischen den USA und dem Iran setzen beide Seiten ihre Bemühungen für eine diplomatische Lösung des Konflikts fort. "Die Vereinigten Staaten setzen sich weiterhin für eine Lösung ein, und die technischen Gespräche laufen weiter", sagte ein US-Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur.

    EU-Finanzminister billigen Defizitverfahren gegen Bulgarien

    BRÜSSEL - Bulgarien muss sich wegen zu hoher Neuverschuldung einem EU-Strafverfahren stellen. Der Rat der Europäischen Union leitete das Verfahren ein, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Das Gremium der Regierungen der EU-Mitgliedstaaten folgte damit einer Empfehlung der EU-Kommission aus dem Juni.

    IEA: Emirate steigern Ölförderung im Juni auf einen Rekordstand

    FRANKFURT - Die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihre Rohölförderung im Juni auf einen Rekordstand erhöht. Die Reaktion auf den Iran-Krieg fiel damit deutlich stärker aus, als in den Nachbarländern am Persischen Golf. Das Land förderte im Juni durchschnittlich 4,1 Millionen Barrel pro Tag, wie die Internationale Energieagentur in ihrem Monatsbericht am Freitag

    ROUNDUP: Bundestag beschließt Gesundheits-Sparpaket

    BERLIN - Der Bundestag hat das umstrittene Sparpaket der schwarz-roten Koalition für stabile Krankenkassenbeiträge beschlossen. Für das Gesetz stimmten 319 Abgeordnete, es gab 286 Nein-Stimmen und vier Enthaltungen. Das Paket sieht Milliarden-Ausgabenbremsen bei Praxen, Kliniken, Apotheken und Pharmabranche vor - aber auch höhere Zuzahlungen und Einschnitte für Versicherte. Dies soll die gesetzlichen Krankenkassen im kommenden Jahr in Milliardenhöhe entlasten und neue Erhöhungen der Zusatzbeiträge verhindern.

    Kiew: Russische Verluste hoch und Eroberungstempo halbiert

    KIEW - Das russische Militär hat nach Angaben aus Kiew im ersten Halbjahr 2026 trotz extrem hoher Verluste weniger als halb so viel ukrainisches Territorium erobert wie im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Russland habe eine großangelegte Offensive geplant, aber praktisch keins seiner gesteckten Ziele erreicht, schrieb der Oberbefehlshaber der ukrainischen Truppen, Olexander Syrskyj, bei Telegram.

    Wohnungsbau wird immer teurer: Preise steigen kräftig

    WIESBADEN - Bauen in Deutschland wird immer teurer. Die Preise für den Neubau konventioneller Wohngebäude stiegen im Mai um 5 Prozent gemessen am Vorjahresmonat, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Damit beschleunigt sich der Anstieg: Im Februar kletterten die Preise noch um 3,3 Prozent.

    Niedrigerer Ölpreis und Tankrabatt mildern wie erwartet die Inflation

    WIESBADEN - Der gesunkene Ölpreis und der Tankrabatt des Bundes haben im Juni die Preisentwicklung in Deutschland entscheidend gedämpft. Die Verbraucherpreise kletterten mit 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat etwas langsamer als zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Freitag vorläufige Zahlen bestätigte. Im Mai hatte die Inflationsrate noch 2,6 Prozent betragen und im April sogar 2,9 Prozent. Als Preistreiber hatten sich erneut die hohen Energiepreise gezeigt, die durch den mittlerweile ausgelaufenen Tankrabatt gedämpft wurden.

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /jsl







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