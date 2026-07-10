Eurokurs gibt zum US-Dollar etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag zum US-Dollar leicht nachgegeben. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1419 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas höher notiert. Zeitweise existierende Kursaufschläge wurden wieder abgegeben. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1430 (Donnerstag: 1,1435) Dollar fest.

Die Lage mit Blick auf den Iran beruhigte sich. US-Präsident Donald Trump hat zwar das Ende der Waffenruhe im Iran-Krieg bekräftigt. Zugleich ließ er die Tür für Gespräche weiter offen. Trump schrieb dazu konkret, Teheran habe um eine Fortführung von Gesprächen gebeten. Das Wort Gespräche setzte Trump in Anführungszeichen. Er schrieb weiter, dass man dem zugestimmt habe.