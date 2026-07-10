Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 10.07.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.102,44USD pro Feinunze und notiert damit -0,51 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 59,78USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,33 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 75,77USD und verzeichnet ein Minus von -0,38 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 71,32USD und verzeichnet ein Minus von -0,67 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.282,50 USD +2,44 % Platin 1.625,50 USD +0,37 % Kupfer London Rolling 13.454,89 USD -0,17 % Aluminium 3.128,70 PKT -2,28 % Erdgas 2,902 USD -3,55 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Minus von -3,55 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 10.07.26, 17:29 Uhr.