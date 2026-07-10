Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 10.07.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.102,44USD pro Feinunze und notiert damit -0,51 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 59,78USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,33 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 75,77USD und verzeichnet ein Minus von -0,38 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 71,32USD und verzeichnet ein Minus von -0,67 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.282,50USD
|+2,44 %
|Platin
|1.625,50USD
|+0,37 %
|Kupfer London Rolling
|13.454,89USD
|-0,17 %
|Aluminium
|3.128,70PKT
|-2,28 %
|Erdgas
|2,902USD
|-3,55 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Minus von -3,55 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 10.07.26, 17:29 Uhr.