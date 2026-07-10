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    Firma warnt vor Verzehr von Räucherschmelzkäse

    Für Sie zusammengefasst
    • Rückruf wegen roter Kunststoffteile im Schmelzkäse
    • Vertrieb über Rewe in zahlreichen Bundesländern
    • 175 g Packung MHD 17 22 24 Aug 2026 Partikel 0,5–10 mm
    Firma warnt vor Verzehr von Räucherschmelzkäse
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    STRAUFHAIN (dpa-AFX) - Wegen Fremdkörpern aus rotem Kunststoff rät die Thüringer Firma Sales & Service Aktuell GmbH vom Verzehr ihres Räucherschmelzkäses in Scheiben ab. Der Käse wurde in Rewe-Supermärkten in Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen und Hessen vertrieben und dort aus dem Verkauf genommen, wie das Portal lebensmittelwarnung.de meldete.

    Welche Chargen sind betroffen?

    Betroffen seien die 175-Gramm-Packung der Firma Sales & Service Aktuell GmbH mit dem Haltbarkeitsdatum 17., 22. und 24. August 2026. Die Kunststoffteilchen können 0,5 bis 10 Millimeter groß sein. Eine Gesundheitsgefährdung kann beim Verschlucken nicht mit abschließender Sicherheit ausgeschlossen werden./fdu/DP/nas






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