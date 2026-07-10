Der Börsen-Tag
DAX schwächelt, US-Börsen im Plus: Meta & Salzgitter glänzen
An den Börsen zeigt sich heute ein gemischtes Bild: Während Nebenwerte und US-Indizes zulegen, tritt der DAX auf der Stelle – mit teils deutlichen Ausschlägen bei Einzeltiteln.
Foto: Sebastian Kahnert - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend freundlich, wenn auch mit nur moderaten Ausschlägen. In Deutschland notiert der Leitindex DAX leicht im Minus. Er steht aktuell bei 25.075,18 Punkten und verliert 0,13 Prozent. Damit hinkt er den übrigen deutschen Indizes etwas hinterher: Der MDAX legt um 0,22 Prozent auf 31.922,15 Punkte zu, der SDAX gewinnt 0,15 Prozent auf 18.119,13 Punkte. Am besten entwickelt sich der TecDAX, der um 0,31 Prozent auf 3.833,87 Punkte steigt. Auch an der Wall Street überwiegen die Kursgewinne. Der Dow Jones notiert derzeit 0,19 Prozent höher bei 52.586,99 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 steigt um 0,13 Prozent auf 7.549,66 Punkte. Insgesamt zeigt sich damit ein gemischtes Bild: Während die deutschen Nebenwerte- und Technologieindizes sowie die US-Märkte leicht im Plus liegen, verzeichnet der DAX als deutscher Leitindex einen kleinen Rückgang.
DAXDie stärksten Werte im DAX waren Heidelberg Materials (+2,94%), Deutsche Telekom (+2,92%) und Commerzbank (+2,23%). Auf der Verliererseite standen Hochtief (-1,63%), Rheinmetall (-2,31%) und Siemens Energy (-2,90%). Der Abstand zwischen dem Spitzenreiter (+2,94%) und dem größten Verlierer (-2,90%) beträgt 5,84 Prozentpunkte; die Tagessieger übertrafen die Verluste damit leicht.
MDAXIm MDAX ragte Salzgitter mit einem Plus von 6,46% heraus, gefolgt von CTS Eventim (+4,75%) und Sartorius Vz. (+4,09%). Die größten Rückgänge verzeichneten AIXTRON (-3,45%), Nordex (-3,52%) und TKMS (-5,37%). Die Spannweite zwischen Top (Salzgitter +6,46%) und Flop (TKMS -5,37%) liegt bei 11,83 Prozentpunkten, womit die Gewinner deutlich stärker ausfielen als die Verlierer.
SDAXIm SDAX führten Sixt (+5,30%), Verbio (+3,46%) und TeamViewer (+3,42%) die Gewinnerliste an. Dem gegenüber standen SMA Solar Technology (-2,97%), Fielmann (-3,99%) und Vossloh (-5,20%). Die Differenz zwischen dem Topwert (+5,30%) und dem größten Minus (-5,20%) beträgt 10,50 Prozentpunkte und zeigt beträchtliche Schwankungen innerhalb des Segments.
TecDAXIm TecDAX gehörten Sartorius Vz. (+4,09%), Verbio (+3,46%) und TeamViewer (+3,42%) zu den stärksten Titeln. Als Schlusslichter traten SMA Solar Technology (-2,97%), AIXTRON (-3,45%) und Nordex (-3,52%) auf. Die Spannweite zwischen Spitzengewinn (+4,09%) und größtem Verlust (-3,52%) liegt bei 7,61 Prozentpunkten.
Dow JonesBei den Dow-Jones-Werten waren Nike (B) mit +3,68%, NVIDIA mit +2,88% und Caterpillar mit +1,47% die Favoriten. Merck & Co (-0,82%), Apple (-0,87%) und IBM (-1,33%) gehörten zu den Schwächeren. Die Differenz zwischen Top und Flop beträgt 5,01 Prozentpunkte.
S&P 500Im S&P 500 stach Meta Platforms (A) mit einem Plus von 6,79% deutlich hervor; Pentair (+3,88%) und A.O. Smith (+3,76%) folgten. Auf der Verliererseite lagen Datadog Registered (A) (-4,61%), CrowdStrike Holdings Registered (A) (-4,74%) und Moderna (-10,23%). Die Spannweite von +6,79% bis -10,23% beträgt 17,02 Prozentpunkte und macht die extremen Ausschläge in diesem Index besonders deutlich.
GesamtbetrachtungDie größten Tagesgewinne verzeichneten Meta Platforms (+6,79%) und Salzgitter (+6,46%), während Moderna mit -10,23% den kräftigsten Rückgang aufwies. Insgesamt zeigen die Indizes teils deutliche Spreizungen zwischen Gewinnern und Verlierern, wobei insbesondere Einzeltitel im S&P 500 und im MDAX starke Ausschläge nach oben und unten lieferten.
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