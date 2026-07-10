Deutlicher Kurssprung bei der Nike (B) Aktie - 10.07.2026

Die Nike (B) Aktie konnte bisher um +3,97 % auf 38,88€ zulegen. Das sind +1,49 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Nike (B) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,28 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 38,88€, mit einem Plus von +3,97 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Nike ist ein globaler Sportartikelkonzern, der Performance- und Lifestyle-Produkte entwickelt, produziert und vermarktet. Kern sind Schuhe, Bekleidung, Ausrüstung und digitale Trainingsangebote. Nike ist in vielen Segmenten Marktführer. Wichtige Konkurrenten: Adidas, Puma, Under Armour, New Balance. Stärken: starke Marke, Innovationskraft, Athletensponsoring, globale Vertriebs- und D2C-Plattformen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der Nike (B) Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -0,98 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nike (B) Aktie damit um +1,43 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,16 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Nike (B) eine negative Entwicklung von -31,53 % erlebt.

Während Nike (B) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,19 %.

Nike (B) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,43 % 1 Monat -2,16 % 3 Monate -0,98 % 1 Jahr -40,46 %

Informationen zur Nike (B) Aktie

Stand: 10.07.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Nike (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,60 Mrd.EUR € wert.

An den Börsen zeigt sich heute ein gemischtes Bild: Während Nebenwerte und US-Indizes zulegen, tritt der DAX auf der Stelle – mit teils deutlichen Ausschlägen bei Einzeltiteln.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Im aktuellen turbulenten Börsenumfeld trennen sich Spreu von Weizen, und Anleger benötigen eine klare Perspektive und Strategie. Drei Marktteilnehmer zeigen dabei unterschiedliche Risikoprofile. Von profitabler Skalierung über wiederkehrende Erlöse …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von PUMA, Under Armour Registered (A) und Co.

PUMA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,18 %. Under Armour Registered (A) notiert im Plus, mit +3,29 %. VF notiert im Plus, mit +1,17 %. adidas verliert -0,05 %

Nike (B) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nike (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nike (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.