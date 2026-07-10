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    Besonders beachtet!

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    Deutlicher Kurssprung bei der Nike (B) Aktie - 10.07.2026

    Am 10.07.2026 ist die Nike (B) Aktie, bisher, um +3,97 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nike (B) Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutlicher Kurssprung bei der Nike (B) Aktie - 10.07.2026
    Foto: Gints Ivuskans - 1906531372

    Nike ist ein globaler Sportartikelkonzern, der Performance- und Lifestyle-Produkte entwickelt, produziert und vermarktet. Kern sind Schuhe, Bekleidung, Ausrüstung und digitale Trainingsangebote. Nike ist in vielen Segmenten Marktführer. Wichtige Konkurrenten: Adidas, Puma, Under Armour, New Balance. Stärken: starke Marke, Innovationskraft, Athletensponsoring, globale Vertriebs- und D2C-Plattformen.

    Nike (B) aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 10.07.2026

    Die Nike (B) Aktie konnte bisher um +3,97 % auf 38,88 zulegen. Das sind +1,49  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Nike (B) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,28 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 38,88, mit einem Plus von +3,97 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Der Kurs der Nike (B) Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -0,98 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nike (B) Aktie damit um +1,43 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,16 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Nike (B) eine negative Entwicklung von -31,53 % erlebt.

    Während Nike (B) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,19 %.

    Nike (B) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,43 %
    1 Monat -2,16 %
    3 Monate -0,98 %
    1 Jahr -40,46 %
    Stand: 10.07.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Nike (B) Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Nike (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,60 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die Nike (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nike (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nike (B)

    +3,75 %
    +1,69 %
    -2,34 %
    -0,98 %
    -40,22 %
    -60,80 %
    -72,43 %
    -27,91 %
    +565,70 %
    ISIN:US6541061031WKN:866993
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