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    AKTIE IM FOKUS 2

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    Bayer im Minus trotz besserer Bilanzstruktur dank Apollo

    Für Sie zusammengefasst
    • Milliarden-Deal mit Apollo stützte Aktien kaum
    • Bayer sichert 3,0 Milliarden Euro Eigenkapital
    • Apollo erwirbt Minderheit an Verhütungsmitteln
    AKTIE IM FOKUS 2 - Bayer im Minus trotz besserer Bilanzstruktur dank Apollo
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    (neu: Schlusskurs)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Milliarden-Geschäft mit dem Finanzinvestor Apollo zur Bilanzstärkung hat die Aktien von Bayer am Freitag nicht nachhaltig stützen können. Zu Handelsbeginn hatten die Papiere des Pharma- und Agrarchemiekonzerns noch mit einem Plus von bis zu 2,7 Prozent auf gut 52 Euro Kurs auf ihr jüngstes Zwischenhoch genommen. Dieses hatten sie nach einem für Bayer positiven Urteil des obersten US-Gerichts in den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten erreicht. Das Urteil dürfte Tausenden Klagen gegen das Unternehmen die Grundlage entziehen.

    Am Ende jedoch rutschten die Anteilscheine von Bayer in einem von Unsicherheit geprägten Umfeld um mehr als ein Prozent ins Minus. Damit zählten sie zu den schwächsten Werten im deutschen Leitindex Dax , der leicht nachgab.

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    Der Konzern aus Leverkusen ist in den USA seit Jahren mit einer milliardenteuren Klagewelle wegen angeblicher Krebsrisiken seiner glyphosathaltigen Unkrautvernichter konfrontiert. Allerdings schloss das Unternehmen im Februar einen Sammelvergleich, dessen Finanzierung durch eine milliardenschwere Kreditlinie gesichert wurde. Diese sollte dann über Anleihen sowie Instrumente refinanziert werden, die Ratingagenturen als eigenkapitalähnlich einstufen, hatte es damals geheißen.

    Wie Bayer am Freitag bekannt gab, erhält Apollo eine Minderheitsbeteiligung an einer neuen Gesellschaft, in die Bayer das Geschäft mit reversiblen Langzeit-Verhütungsmitteln einbringt. Dadurch sichert sich Bayer den Angaben zufolge 3,0 Milliarden Euro Eigenkapital./mis/stk/la/he

    Bayer

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    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 50,28 auf Tradegate (10. Juli 2026, 18:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -5,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +42,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 49,32 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,75EUR. Von den letzten 4 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -0,36 %/+23,56 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Kurspotenziale der Bayer-Aktie: Anleger werten das Apollo‑Investment in die Pharmasparte als Hinweis auf deutlich höhere Bewertung (grobe Schätzung Pharma 56–121 Mrd.) und sehen durch das Supreme‑Court‑Urteil sowie den Rückgang offener Roundup‑Fälle das Rechtsrisiko sinken; dadurch erwarten manche schnelle Kursanstiege bis rund 80 €.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

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    dpa-AFX
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