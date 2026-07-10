Alnylam Pharmaceuticals Aktie mit kräftigem Rücksetzer - -5,42 % aktuell - 10.07.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -5,42 % verliert die Alnylam Pharmaceuticals Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der Alnylam Pharmaceuticals Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,30 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,42 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Alnylam Pharmaceuticals ist ein Biotech-Unternehmen, das auf RNAi-Therapien zur Gen-Silencing-Behandlung seltener Erkrankungen fokussiert ist. Hauptprodukte: Onpattro, Givlaari, Oxlumo, Amvuttra. Starke Position im Nischenmarkt für seltene genetische Lebererkrankungen. Wichtige Konkurrenten: Ionis, Moderna, Sarepta. USP: führende RNAi-Plattform, breite Pipeline, starke Partnerschaften (u.a. mit Sanofi, Regeneron).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Alnylam Pharmaceuticals, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -0,31 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche ist die Alnylam Pharmaceuticals Aktie damit um -5,74 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,16 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Alnylam Pharmaceuticals eine negative Entwicklung von -19,00 % erlebt.

Während Alnylam Pharmaceuticals deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,30 %.

Alnylam Pharmaceuticals Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,74 % 1 Monat +7,16 % 3 Monate -0,31 % 1 Jahr 0,00 %

Informationen zur Alnylam Pharmaceuticals Aktie

Stand: 10.07.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 134 Mio. Alnylam Pharmaceuticals Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,98 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Alnylam Pharmaceuticals

Moderna, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -11,27 %.

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Ob die Alnylam Pharmaceuticals Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alnylam Pharmaceuticals Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.