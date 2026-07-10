BioNTech - Aktie mit schwachem Handelstag - 10.07.2026

Am heutigen Handelstag musste die BioNTech Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,72 % im Minus. Die Talfahrt der BioNTech Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,61 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 79,95€, mit einem Minus von -1,72 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

BioNTech ist ein innovatives Unternehmen, das durch seine mRNA-Technologie und den Erfolg des COVID-19-Impfstoffs eine starke Marktposition innehat. Mit Fokus auf Immuntherapien und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Moderna und CureVac ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die BioNTech Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +3,19 %.

Allein seit letzter Woche ist die BioNTech Aktie damit um -6,90 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,87 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -0,55 % verloren.

BioNTech Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,90 % 1 Monat +7,87 % 3 Monate +3,19 % 1 Jahr -15,56 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BioNTech Aktie

Stand: 10.07.2026, 19:23 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Neuheit bzw. Altigkeit der Meldung, BioNTech habe einen FDA‑Zulassungsantrag für Krebswirkstoff T‑Pam gestellt, und um die potenzielle Kursrelevanz. Debatten drehen sich, ob die Information seriös ist oder Klickbait. Zusätzlich wird eine mögliche 2026er BLA für BNT323/DB‑1303 gegen Endometriumkarzinom mit Fast‑Track/Breakthrough‑Status diskutiert und die Kursauswirkungen abgewogen.

Informationen zur BioNTech Aktie

Es gibt 253 Mio. BioNTech Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,19 Mrd. € wert.

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Ob die BioNTech Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BioNTech Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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