Marktgeflüster
Trump: Absurdes Iran-Theater - Rätsel Ölpreis!
Es ist das ewige Muster zwischen Trump und dem Iran - ohne wirkliche Fortschritte. Aber der Iran kann auf Zeit spielen, nachdem die Straße von Hormus faktisch wieder dicht ist. Warum heute der Ölpreis wieder fällt..
Trump erklärt den Waffenstillstand mit dem Iran für beendet - aber Teheran habe um Gespräche gebeten. Also was jetzt? Es ist das ewige Muster zwischen Trump und dem Iran - ohne wirkliche Fortschritte. Aber der Iran kann auf Zeit spielen, nachdem die Straße von Hormus faktisch wieder dicht ist. Warum heute der Ölpreis wieder fällt, ist ein Rätsel - oder eben doch politischer Wille? Heute im Fokus der Börsengang von SK Hynix an der Wall Street - US-Chip-Aktien schwächer, weil viele Investoren bei SK Hynix zugreifen wollen. Wichtige Entwicklungen in Japan mit potentiell weitreichenden Folgen für die Finanzmärkte..
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