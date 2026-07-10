Trump erklärt den Waffenstillstand mit dem Iran für beendet - aber Teheran habe um Gespräche gebeten. Also was jetzt? Es ist das ewige Muster zwischen Trump und dem Iran - ohne wirkliche Fortschritte. Aber der Iran kann auf Zeit spielen, nachdem die Straße von Hormus faktisch wieder dicht ist. Warum heute der Ölpreis wieder fällt, ist ein Rätsel - oder eben doch politischer Wille? Heute im Fokus der Börsengang von SK Hynix an der Wall Street - US-Chip-Aktien schwächer, weil viele Investoren bei SK Hynix zugreifen wollen. Wichtige Entwicklungen in Japan mit potentiell weitreichenden Folgen für die Finanzmärkte..

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Das Video "Trump: Absurdes Iran-Theater - Rätsel Ölpreis! " sehen Sie hier..