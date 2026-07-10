Senator Evers soll Spitzenkandidat der Berliner CDU werden
Für Sie zusammengefasst
- Stefan Evers soll CDU-Spitzenkandidat werden
- CDU-Kreisvorsitzende einigten sich auf Evers
- Evers ersetzt Wegner nach Kritik am Stromausfall
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
BERLIN (dpa-AFX) - Der Berliner Finanzsenator Stefan Evers soll CDU-Spitzenkandidat für die Wahl zum Abgeordnetenhaus im September werden. Darauf einigten sich die CDU-Kreisvorsitzenden am Abend, wie CDU-Fraktionschef Dirk Stettner am Rande des Treffens sagte. Sie sprachen sich für Evers als Nachfolger von Kai Wegner aus, der die Kandidatur nach wachsender Kritik an seinem Krisenmanagement während des Stromausfalls im Januar aufgegeben hatte./kil/DP/he
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