Börsen Update USA - 10.07. - S&P 500 stark +0,35 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 52.633,42 PKT und steigt um +0,27 %.

Top-Werte: Nike (B) +4,32 %, NVIDIA +3,98 %, Walmart +2,16 %, Caterpillar +2,14 %, The Home Depot +1,55 %

Flop-Werte: Unitedhealth Group -1,43 %, IBM -1,36 %, Merck & Co -1,34 %, Johnson & Johnson -0,63 %, Amazon -0,41 %

Der US Tech 100 steht bei 29.822,99 PKT und gewinnt bisher +0,34 %.

Top-Werte: Meta Platforms (A) +6,22 %, MercadoLibre +4,12 %, NVIDIA +3,98 %, SanDisk Corporation +3,69 %, Nebius Group Registered (A) +3,24 %

Flop-Werte: CrowdStrike Holdings Registered (A) -5,10 %, Alnylam Pharmaceuticals -3,82 %, Fortinet -3,47 %, Palo Alto Networks -3,29 %, Gilead Sciences -3,24 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 7.565,84 PKT und steigt um +0,35 %.

Top-Werte: Meta Platforms (A) +6,22 %, Clorox +4,44 %, Nike (B) +4,32 %, NVIDIA +3,98 %, The Mosaic +3,97 %

Flop-Werte: Moderna -10,91 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -5,10 %, EPAM Systems -4,40 %, Expand Energy Corporation -4,30 %, Fortinet -3,47 %

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