🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsargenx AktievorwärtsNachrichten zu argenx

    Besonders beachtet!

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    argenx Aktie fällt auf 769,20€ - 10.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die argenx Aktie bisher Verluste von -3,16 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der argenx Aktie.

    Besonders beachtet! - argenx Aktie fällt auf 769,20€ - 10.07.2026
    Foto: adobe.stock.com

    argenx ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf innovative Therapien für Autoimmunerkrankungen spezialisiert hat. Mit Efgartigimod als Hauptprodukt und der einzigartigen SIMPLE Antibody™ Plattform zeigt es starkes Wachstumspotenzial. Wichtige Konkurrenten sind Alexion, Roche und AstraZeneca.

    argenx Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.07.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die argenx Aktie. Mit einer Performance von -3,16 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der argenx Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,71 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 769,20, mit einem Minus von -3,16 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu E-Stoxx 50!
    Long
    5.856,07€
    Basispreis
    4,37
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    6.697,07€
    Basispreis
    4,16
    Ask
    × 14,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von argenx in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +15,84 % bestehen.

    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,01 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,87 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +10,84 % gewonnen.

    Während argenx deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um 0,00 %. Damit gehört argenx heute zu den auffälligeren Werten.

    argenx Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,01 %
    1 Monat +3,87 %
    3 Monate +15,84 %
    1 Jahr +67,34 %
    Stand: 10.07.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur argenx Aktie

    Es gibt 62 Mio. argenx Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,10 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 10.07.2026


    Top- und Flop-Aktien am 10.07.2026 im E-Stoxx 50.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Biogen, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,47 %. UCB notiert im Minus, mit -4,84 %. AstraZeneca notiert im Minus, mit -3,20 %.

    argenx Aktie jetzt kaufen?


    Ob die argenx Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur argenx Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    argenx

    -3,37 %
    -8,18 %
    +4,06 %
    +15,60 %
    +67,88 %
    +130,26 %
    +202,97 %
    +9.624,05 %
    ISIN:NL0010832176WKN:A11602
    argenx direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! argenx Aktie fällt auf 769,20€ - 10.07.2026 Am heutigen Handelstag muss die argenx Aktie bisher Verluste von -3,16 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der argenx Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     