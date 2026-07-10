argenx Aktie fällt auf 769,20€ - 10.07.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die argenx Aktie. Mit einer Performance von -3,16 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der argenx Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,71 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 769,20€, mit einem Minus von -3,16 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

argenx ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf innovative Therapien für Autoimmunerkrankungen spezialisiert hat. Mit Efgartigimod als Hauptprodukt und der einzigartigen SIMPLE Antibody™ Plattform zeigt es starkes Wachstumspotenzial. Wichtige Konkurrenten sind Alexion, Roche und AstraZeneca.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von argenx in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +15,84 % bestehen.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,01 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,87 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +10,84 % gewonnen.

Während argenx deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um 0,00 %. Damit gehört argenx heute zu den auffälligeren Werten.

argenx Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,01 % 1 Monat +3,87 % 3 Monate +15,84 % 1 Jahr +67,34 %

Informationen zur argenx Aktie

Stand: 10.07.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 62 Mio. argenx Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,10 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 10.07.2026 im E-Stoxx 50.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Biogen, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,47 %. UCB notiert im Minus, mit -4,84 %. AstraZeneca notiert im Minus, mit -3,20 %.

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Ob die argenx Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur argenx Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.