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    Aktien New York

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    Leichte Kursgewinne - starkes US-Börsendebüt von SK Hynix

    Für Sie zusammengefasst
    • Verhalten freundliche Stimmung durch SK Hynix IPO
    • Dow Jones 0,3 Prozent im Plus, S&P und Nasdaq
    • SK Hynix Erstkurs 170 USD, Aufschlag nahe 15 Prozent
    Aktien New York - Leichte Kursgewinne - starkes US-Börsendebüt von SK Hynix
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Eine verhalten freundliche Stimmung und ein gelungener US-Börsenstart des Speicherchip-Giganten SK Hynix haben das Geschehen am letzten Handelstag der Woche geprägt. Der Leitindex Dow Jones Industrial lag am Freitag zuletzt mit 0,3 Prozent im Plus bei 52.633 Punkten. Auf Wochensicht zeichnet sich hingegen ein moderates Minus ab.

    Der mit Spannung erwartete Börsenstart von SK Hynix kann sich sehen lassen. Die Papiere des Branchenschwergewichts aus Südkorea gingen mit einem ersten Kurs von 170 US-Dollar in den Handel. Das waren rund 14 Prozent mehr als der Ausgabepreis von 149 Dollar je Aktie. Zuletzt betrug der Aufschlag auf den Emissionspreis 15 Prozent auf 171,46 Dollar.

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    Der Schritt gilt als Lackmustest für die Bereitschaft von Investoren, weiterhin auf die Wachstumschancen rund um Künstliche Intelligenz zu setzen. "Der Börsengang des Chip-Herstellers SK Hynix bestärkt die Zuversicht, dass der Investmentzyklus im Segment Künstliche Intelligenz intakt ist", hatte Stratege Jim Reid von der Deutschen Bank im Vorfeld des Ereignisses geschrieben.

    Der marktbreite S&P 500 legte um 0,3 Prozent auf 7.569 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,4 Prozent auf 29.853 Punkte.

    Entscheidender Schrittmacher für die Aktienmärkte war zuletzt der Ölpreis in Abhängigkeit vom Konfliktgeschehen im Nahen Osten. Auch am Energiemarkt tat sich am Freitag aber wenig. Die Internationale Energieagentur warnte, ein erneuter Ausbruch der Feindseligkeiten zwischen den USA und dem Iran könne die Bemühungen zum Wiederaufbau der erschöpften weltweiten Ölvorräte im weiteren Verlauf dieses Jahres gefährden. Dass beide Konfliktparteien trotz der jüngsten militärischen Eskalation Verhandlungsbereitschaft signalisierten, beruhigte die Anleger ein wenig.

    Bei den Einzelwerten fielen Meta mit einem Kursplus von fünf Prozent auf. Als Antreiber für die Titel des Social-Media-Riesen erwies sich ein positiver Bericht der Tech-Analysefirma SemiAnalysis über das KI-Computing-Geschäft von Meta. Vorläufige Ergebnisse einer EU-Untersuchung, denen zufolge die Meta-Plattformen Instagram und Facebook zu große Suchtgefahren für Kinder und Jugendliche bergen, ließen die Anleger kalt.

    Die Aktien von Delta Air Lines verloren 1,6 Prozent. Sie hatten allerdings in den vergangenen Wochen kräftig zugelegt. Die Fluggesellschaft trotzte mit einem besser als erwartet ausgefallenen Quartalsgewinn den in diesem Zeitraum deutlich gestiegenen Kerosinpreisen. Zudem griff sie ihre vorübergehend ausgesetzte Jahresprognose für diese wichtige Ergebniskennziffer wieder auf./bek/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 52.633 auf Ariva Indikation (10. Juli 2026, 19:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um +15,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,29 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 812,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Meta Platforms (A) Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 725,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 865,00USD was eine Bandbreite von +23,49 %/+47,33 % bedeutet.





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