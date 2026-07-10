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BVB-Stürmer Adeyemi wechselt nach Barcelona
- Karim Adeyemi unterschreibt bei FC Barcelona bis 2031
- BVB kassiert 22 Mio plus 9 Mio Boni und 35% Anteil
- In vier Jahren 146 Pflichtspiele und 36 Tore beim BVB
DORTMUND (dpa-AFX) - Der Wechsel von Karim Adeyemi zum spanischen Fußball-Meister FC Barcelona ist laut Medienberichten perfekt. Der 24 Jahre alte Offensivspieler unterschreibt bei den Katalanen einen Vertrag bis 30. Juni 2031, wie der Transferexperte Fabrizio Romano, Sky und die "Bild" berichteten.
Demnach haben sich Borussia Dortmund und das Team von Ex-Bundestrainer Hansi Flick auf eine Ablöse von 22 Millionen Euro plus neun Millionen Euro an Boni geeinigt. Laut Sky sicherte sich der Bundesligist zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung von 35 Prozent.
Flick holte Adeyemi in DFB-Team
Zuvor hatte der 24-Jährige, dessen Vertrag beim BVB im Sommer 2027 ausläuft, den Club über seinen Wechselwunsch informiert. Der schnelle Außenstürmer war vor vier Jahren für gut 30 Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Dortmund gekommen. In seinen vier Jahren beim Revierclub bestritt er 146 Pflichtspiele und erzielte 36 Tore, davon sieben in der abgelaufenen Saison.
Seinen neuen Coach kennt Adeyemi bereits. Flick hatte ihn im September 2021 erstmals in die deutsche Nationalmannschaft berufen.
Adeyemis Spielerberater ist Jorge Mendes, der unter anderem auch Barça-Superstar Lamine Yamal berät. Die Dortmunder hatten seit Wochen vergeblich versucht, den Vertrag mit dem Nationalspieler (elf Einsätze) zu verlängern. In der Saisonschlussphase war er meist nur noch Ersatz und wurde auch nicht in den deutschen WM-Kader berufen./deg/DP/he
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Adeyemi Deal ist offenbar jetzt durch laut TM. Es gibt für den BVB 22 Mio. € Ablöse plus 7 Mio. € möglicher Boni. Real Madrid könnte es vielleicht erfreut zur Kenntnis nehmen, da jede Schwächung des katalanischen Rivalen die eigenen Titel-Chancen wieder erhöht Bild: //img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
BVB und Barça einigen sich im Adeyemi-Poker – Katalanen drücken Ablöse
"...Wie Transferreporter Fabrizio Romano ankündigte, soll zwischen dem BVB und den Katalanen eine Übereinkunft bestehen. Demnach zahlt Barça eine fixe Ablösesumme von 22 Millionen Euro, zu denen 7 Millionen an Boni hinzukommen können – abhängig von Titelgewinnen und Einsätzen Adeyemisim neuen Trikot. Der Offensivspieler soll einen Fünfjahresvertrag erhalten. Spanische Medien bestätigen eine Einigung. Kurz vorher ging „Sky“ von einer neuen Offerte Barcelonas in Höhe von fixen 20 Mio. Euro plus 10 Mio. an Boni aus, die leicht zu erreichen sein sollen. Mehr als 30 Mio. Euro wolle der spanische Top-Klub angesichts der kurzen Vertragsdauer Adeyemis aber nicht investieren, hieß es. Es war damit gerechnet worden, dass die Schwarz-Gelben ihm ab einer Summe von 30 Mio. Euro keine Steine in den Weg legen würden. Die endgültige Ablöse befindet sich nun wohl knapp darunter.
Gut, daß diese destruktive und unfaire Mannschaft raus ist! Versteckte Fouls und Tätlichkeiten - was eine Ekeltruppe!
Wenn dir jedoch jemand einen nicht aufgegangenen Börsentipp vor ein paar Wochen vorhält, bist du angepisst.😂