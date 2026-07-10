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    Medien

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    BVB-Stürmer Adeyemi wechselt nach Barcelona

    Für Sie zusammengefasst
    • Karim Adeyemi unterschreibt bei FC Barcelona bis 2031
    • BVB kassiert 22 Mio plus 9 Mio Boni und 35% Anteil
    • In vier Jahren 146 Pflichtspiele und 36 Tore beim BVB
    Medien - BVB-Stürmer Adeyemi wechselt nach Barcelona
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Der Wechsel von Karim Adeyemi zum spanischen Fußball-Meister FC Barcelona ist laut Medienberichten perfekt. Der 24 Jahre alte Offensivspieler unterschreibt bei den Katalanen einen Vertrag bis 30. Juni 2031, wie der Transferexperte Fabrizio Romano, Sky und die "Bild" berichteten.

    Demnach haben sich Borussia Dortmund und das Team von Ex-Bundestrainer Hansi Flick auf eine Ablöse von 22 Millionen Euro plus neun Millionen Euro an Boni geeinigt. Laut Sky sicherte sich der Bundesligist zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung von 35 Prozent.

    Flick holte Adeyemi in DFB-Team

    Zuvor hatte der 24-Jährige, dessen Vertrag beim BVB im Sommer 2027 ausläuft, den Club über seinen Wechselwunsch informiert. Der schnelle Außenstürmer war vor vier Jahren für gut 30 Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Dortmund gekommen. In seinen vier Jahren beim Revierclub bestritt er 146 Pflichtspiele und erzielte 36 Tore, davon sieben in der abgelaufenen Saison.

    Seinen neuen Coach kennt Adeyemi bereits. Flick hatte ihn im September 2021 erstmals in die deutsche Nationalmannschaft berufen.

    Adeyemis Spielerberater ist Jorge Mendes, der unter anderem auch Barça-Superstar Lamine Yamal berät. Die Dortmunder hatten seit Wochen vergeblich versucht, den Vertrag mit dem Nationalspieler (elf Einsätze) zu verlängern. In der Saisonschlussphase war er meist nur noch Ersatz und wurde auch nicht in den deutschen WM-Kader berufen./deg/DP/he

    Borussia Dortmund

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 3,035 auf Tradegate (10. Juli 2026, 19:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 332,84 Mio..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +65,84 %/+65,84 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung eines möglichen Adeyemi-Transfers und die Folgen für BVB-Finanzen. Diskutiert werden Barças Angebot von rund 20–25 Mio. vs. Dortmunder Forderung 33–40 Mio., ob das ein Minusgeschäft wäre (Debatte um Anschaffungskosten vs. Buchwert/Abschreibung, angeblich ≈6 Mio.), die Aussagekraft von Marktwerten/transfermarkt, Vertragslaufzeit bis 2027 als Verhandlungsdruck und bilanzielle Auswirkungen auf Ergebnis/Aktienwert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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    dpa-AFX
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